Популярность 8 марта в Украине выросла — опрос КМИС

Цветочный рынок в канун 8 марта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине начала снова расти популярность Международного женского дня, который традиционно отмечают 8 марта. Согласно результатам опроса, доля украинцев, которые считают этот праздник важным, увеличилась.

Об этом сообщает КМИС.

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Киевский международный институт социологии опубликовал результаты своего последнего опроса, проведенного в феврале 2025 года, который показал, что после многолетнего снижения популярность 8 марта в Украине несколько стабилизировалась.

По данным КМИС, в 2025 году 23% украинцев считают этот праздник важным. Это незначительный рост, если сравнивать эти данные с 2024 годом, когда поддержка среди опрошенных составляла 21%. Однако по сравнению с 2017 годом, когда Международный женский день праздновали 49% украинцев, интерес к нему все же существенно снизился.

Статистика сторонников 8 марта. Фото: КМИС

Какие регионы Украины не против празднования 8 марта

Социологи отмечают, что празднование 8 марта имеет четкую региональную дифференциацию. В западных областях Украины его популярность самая низкая — только 6% опрошенных назвали этот праздник важным. В центральных регионах поддержка на уровне 24%, тогда как на Юге показатель достигает 32%. Больше всего сторонников празднования зафиксировано на Востоке страны — 40%. При этом пол и возраст респондентов не влияют на отношение к 8 марта.

Напомним, Новини.LIVE поинтересовались у львовян относительно того, будут ли они праздновать этот праздник.

К поздравлениям женщин присоединился Президент Украины Владимир Зеленский, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.