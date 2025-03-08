Валерій Залужний звернувся до українок із привітанням на 8 березня

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Ексголовнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний привітав українок із Міжнародним жіночим днем. Цей день традиційно святкують щорічно 8 березня.

Привітанням Валерій Залужний поділився у Telegram.

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Валерій Залужний написав у публікації "Бережіть себе" та прикріпив фото військовослужбовиці у військовій формі Збройних сил України.

Що за свято відзначають 8 березня

Міжнародний жіночий день відзначається у багатьох країнах світу, як день боротьби жінок за свої права, рівність та гідність.Це свято зародилось у робітничому русі наприкінці XIX — початку XX століття. 8 березня стало символом боротьби за гендерну рівність та вшанування внеску жінок у суспільне, політичне та економічне життя.

З часом у багатьох країнах воно перетворилося на день поваги до жінок, їхньої ролі у родині та суспільстві. В Україні ця дата має особливий сенс, оскільки сьогодні українки не лише розвивають різні сфери життя, а й воюють на передовій, допомагають армії та забезпечують тил.

Нагадаємо, Новини.LIVE опублікували підбірку найкращих привітань для українських захисниць з нагоди 8 березня.

Також дізнайтеся, як привітати родичок та близьких зі святом 8 березня у прозі, віршах та листівках.