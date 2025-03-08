Валерий Залужный обратился к украинкам с поздравлением на 8 марта

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный поздравил украинок с Международным женским днем. Этот день традиционно празднуется ежегодно 8 марта.

Поздравлением Валерий Залужный поделился в Telegram.

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Валерий Залужный написал в публикации "Берегите себя" и прикрепил фото военнослужащей в военной форме Вооруженных сил Украины.

Что за праздник отмечают 8 марта

Международный женский день отмечается во многих странах мира, как день борьбы женщин за свои права, равенство и достоинство. Этот праздник зародился в рабочем движении в конце XIX — начале XX века. 8 марта стало символом борьбы за гендерное равенство и чествования вклада женщин в общественную, политическую и экономическую жизнь.

Со временем во многих странах оно превратилось в день уважения к женщинам, их роли в семье и обществе. В Украине эта дата имеет особый смысл, поскольку сегодня украинки не только развивают различные сферы жизни, но и воюют на передовой, помогают армии и обеспечивают тыл.

Напомним, Новини.LIVE опубликовали подборку лучших поздравлений для украинских защитниц по случаю 8 марта.

Также узнайте, как поздравить родственниц и близких с праздником 8 марта в прозе, стихах и открытках.