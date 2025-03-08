Популярність 8 березня в Україні зросла – опитування КМІС

Квітковий ринок у переддень 8 березня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні почала знову зростати популярність Міжнародного жіночого дня, який традиційно відзначають 8 березня. Згідно з результатами опитування, частка українців, які вважають це свято важливим, збільшилась.

Про це повідомляє КМІС.

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Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати свого останнього опитування, проведеного в лютому 2025 року, яке показало, що після багаторічного зниження популярність 8 березня в Україні дещо стабілізувалася.

За даними КМІС, у 2025 році 23% українців вважають це свято важливим. Це незначне зростання, якщо порівнювати ці дані із 2024 роком, коли підтримка серед опитаниз складала 21%. Однак у порівнянні з 2017 роком, коли Міжнародний жіночий день святкували 49% українців, інтерес до нього все таки суттєво знизився.

Статистика прихильників 8 березня. Фото: КМІС

Які регіони України не проти святкування 8 березня

Соціологи зазначають, що святкування 8 березня має чітку регіональну диференціацію. У західних областях України його популярність найнижча – лише 6% опитаних назвали це свято важливим. У центральних регіонах підтримка на рівні 24%, тоді як на Півдні показник сягає 32%. Найбільше прихильників святкування зафіксовано на Сході країни – 40%. При цьому стать і вік респондентів не впливають на ставлення до 8 березня.

Нагадаємо, Новини.LIVE поцікавились у львів'ян щодо того, чи будуть вони святкувати це свято.

До привітань жінок долучився Президент України Володимир Зеленський, посол України у Великій Британії Валерій Залужний та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.