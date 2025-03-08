Сирський привітав жінок-військових з 8 Березня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський звернувся до жінок-військовослужбовців. Він привітав їх з Міжнародним днем боротьби за права жінок.

Своє привітання Олександр Сирський написав у Telegram у суботу, 8 березня.

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За словами головнокомандувача ЗСУ, у реаліях сучасної війни українські жінки взяли до рук зброю і воюють, виборюючи незалежність України разом з чоловіками.

"У цей день я хочу вам подякувати за вашу силу, сміливість і відвагу. За вашу бойову роботу. За те, що, попри всі труднощі, ви продовжуєте боротися, рятувати, підтримувати та надихати. За те, що у цій війні ви стали для усього світу символом незламності, гордості та нескореності", — наголосив Сирський.

Він повідомив, що в ЗСУ на службі та в умовах воєнного стану перебувають понад 70 тисяч жінок, з яких близько 20 тисяч займають бойові посади.

Понад 20 тисяч жінок отримали статус учасниць бойових дій за час війни. Майже півтори тисячі з них відзначені державними нагородами, а п'ять жінок відзначені найвищого звання Герой України, з яких троє — посмертно.

"Вічна памʼять і вічна слава українським захисницям, які віддали найдорожче — свої життя — у боротьбі за незалежність та свободу України. Схиляю голову перед кожною матірʼю, дочкою, дружиною і сестрою, які втратили у цій війні своїх синів, батьків, чоловіків та братів. Ваш невимовний біль — це біль усього нашого народу. Ваші сльози впадуть на голови російських окупантів нашою помстою!" — наголосив Сирський.

Він побажав, щоб в очах жінок було більше радості, а поруч ті, хто підтримує, береже та любить.

"Але головне — нехай в Україні якнайшвидше настане справедливий мир та спокій", — додав головнокомандувач.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітав жінок з 8 Березня.

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