Сырский поздравил женщин-военных с 8 Марта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский обратился к женщинам-военнослужащим. Он поздравил их с Международным днем борьбы за права женщин.

Свое поздравление Александр Сырский написал в Telegram в субботу, 8 марта.

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По словам главнокомандующего ВСУ, в реалиях современной войны украинские женщины взяли в руки оружие и воюют, борясь за независимость Украины вместе с мужчинами.

"В этот день я хочу вас поблагодарить за вашу силу, смелость и отвагу. За вашу боевую работу. За то, что, несмотря на все трудности, вы продолжаете бороться, спасать, поддерживать и вдохновлять. За то, что в этой войне вы стали для всего мира символом несокрушимости, гордости и непокорности", — подчеркнул Сырский.

Он сообщил, что в ВСУ на службе и в условиях военного положения находятся более 70 тысяч женщин, из которых около 20 тысяч занимают боевые должности.

Более 20 тысяч женщин получили статус участниц боевых действий за время войны. Почти полторы тысячи из них отмечены государственными наградами, а пять женщин удостоены высшего звания Герой Украины, из которых трое — посмертно.

"Вечная память и вечная слава украинским защитницам, которые отдали самое дорогое — свои жизни — в борьбе за независимость и свободу Украины. Склоняю голову перед каждой матерью, дочерью, женой и сестрой, которые потеряли в этой войне своих сыновей, отцов, мужей и братьев. Ваша неописуемая боль — это боль всего нашего народа. Ваши слезы упадут на головы российских оккупантов нашей местью!" — подчеркнул Сырский.

Он пожелал, чтобы в глазах женщин было больше радости, а рядом те, кто поддерживает, бережет и любит.

"Но главное — пусть в Украине как можно быстрее наступит справедливый мир и покой", — добавил главнокомандующий.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поздравил женщин с 8 Марта.

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