24.FREEDOM в Нью-Йорке: искусство и солидарность ради Украины

24.FREEDOM. Фото: Новини.LIVE

В День Независимости Украины в Нью-Йорке состоялся уникальный иммерсивный перформанс 24.FREEDOM, который соединил искусство и активизм ради поддержки украинских военных. Событие стало пространством музыки, света и движения, а его главной целью было собрать средства на FPV-дроны для ВСУ.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места событий.

24.FREEDOM в Нью-Йорке: искусство в защиту свободы

24 августа 2025 года украинская община вместе с американскими друзьями собралась в Украинском народном доме на Манхэттене. Благотворительный перформанс 24.FREEDOM был организован платформой Rebirth.Ukraine и фондом Liberty Ukraine Foundation и стал актом художественного сопротивления. В программе соединились инструментальная музыка, хоровая традиция, современный танец и визуальное искусство.

24.FREEDOM. Фото: Ульяна Бойчук

"24.FREEDOM показал, что искусство может быть не только красотой — оно может быть сопротивлением и даже спасать жизни. Я хотела, чтобы каждый человек во время перформанса задумался над тем, что для него есть свобода, и понял: свобода - это действие, глагол, это постоянное движение", — отметила организатор Ганка Смирнова.

Центральным элементом стал арт-объект в форме птиц, символизирующий устойчивость, свободу и одновременно — FPV-дроны, необходимые украинским воинам. Все собранные средства направят именно на их закупку. Целью события был не только сбор помощи, но и переосмысление Дня Независимости как пространства внутренней силы и протеста.

24.FREEDOM. Фото: Ульяна Бойчук

24.FREEDOM завершился как символ международного единства и поддержки: Нью-Йорк в очередной раз продемонстрировал солидарность с Украиной. Искусство стало формой протеста, сопротивления и способом напомнить миру о цене свободы. Участники отметили, что даже через культурные акты можно приближать победу.

Напомним, что в столице США 24 августа состоялся ежегодный патриотический марафон Vyshyvanka Run, посвященный Дню Независимости Украины.

Ранее мы также информировали, что Национальный банк Украины представил ко Дню Независимости набор серебряных памятных монет "Государственные символы Украины".