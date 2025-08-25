У Нью-Йорку хмарочос підсвітили на честь Дня Незалежності України

Хмарочос у Нью-Йорку, який підсвітили синьо-жовтими кольорами. Фото: кадр з відео Уляни Бойчук

У Нью-Йорку один із хмарочосів Empire State Building підсвітили синьо-жовтими кольорами. Це зробили честь Дня Незалежності України 24 серпня.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця події.

У Нью-Йорку до Дня Незалежності України підсвітили хмарочос

Як відомо, Емпайр-Стейт-Білдінг (Empire State Building) — хмарочос висотою 381 м (448 м з антеною), що має 102 поверхи, зведений у стилі ар-деко в окрузі Мангеттен міста Нью-Йорка, США.

Будівля знаходиться на П'ятій авеню між Західними 33-ю і 34-ю вулицями. Хмарочос Емпайр-Стейт-Білдінг став першою будівлею у світі, яка мала понад 100 поверхів.

Нагадаємо, що у неділю, 24 серпня, Президент США Дональд Трамп привітав українців з Днем Незалежності.

У цей важливий для України день громадян привітав й Державний секретар США Марко Рубіо — він висловив сподівання щодо досягнення довготривалого миру.