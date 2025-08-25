В Нью-Йорке небоскреб подсветили в честь Дня Независимости Украины

В Нью-Йорке небоскреб подсветили сине-желтыми цветами — видео
В Нью-Йорке один из небоскребов Empire State Building подсветили сине-желтыми цветами. Это сделали в честь Дня Независимости Украины 24 августа.
Об этом информирует журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук с места события.
В воскресенье, 24 августа, в Нью-Йорке в честь Дня Независимости Украины сине-желтыми цветами подсветили здание одного из самых известных небоскребов мира — Empire State Building.
Как известно, Эмпайр-Стейт-Билдинг (Empire State Building) — небоскреб высотой 381 м (448 м с антенной), имеющий 102 этажа, возведенный в стиле ар-деко в округе Манхэттен города Нью-Йорка, США.
Здание находится на Пятой авеню между Западными 33-й и 34-й улицами. Небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг стал первым зданием в мире, которое имело более 100 этажей.
Напомним, что в воскресенье, 24 августа, Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости.
В этот важный для Украины день граждан поздравил и Государственный секретарь США Марко Рубио — он выразил надежду на достижение долговременного мира.
