Головна Новини дня 24.FREEDOM — як Нью-Йорк підтримав Україну в День Незалежності

24.FREEDOM — як Нью-Йорк підтримав Україну в День Незалежності

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 22:02
24.FREEDOM у Нью-Йорку: мистецтво і солідарність заради України
24.FREEDOM. Фото: Новини.LIVE

У День Незалежності України у Нью-Йорку відбувся унікальний імерсивний перформанс 24.FREEDOM, що поєднав мистецтво й активізм заради підтримки українських військових. Подія стала простором музики, світла та руху, а її головною метою було зібрати кошти на FPV-дрони для ЗСУ.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця подій.

Читайте також:

24.FREEDOM у Нью-Йорку: мистецтво на захист свободи

24 серпня 2025 року українська громада разом з американськими друзями зібралася в Українському народному домі на Мангетені. Благодійний перформанс 24.FREEDOM був організований платформою Rebirth.Ukraine та фондом Liberty Ukraine Foundation і став актом мистецького спротиву. У програмі поєдналися інструментальна музика, хорова традиція, сучасний танець і візуальне мистецтво.

24.FREEDOM — як Нью-Йорк підтримав Україну в День Незалежності - фото 1
24.FREEDOM. Фото: Уляна Бойчук

"24.FREEDOM показав, що мистецтво може бути не лише красою — воно може бути опором і навіть рятувати життя. Я хотіла, щоб кожна людина під час перформансу замислилась над тим, що для неї є свобода, і зрозуміла: свобода — це дія, дієслово, це постійний рух", — зазначила організаторка Ганка Смірнова.

Центральним елементом став артоб'єкт у формі птахів, що символізував стійкість, свободу й водночас  FPV-дрони, необхідні українським воїнам. Усі зібрані кошти спрямують саме на їх закупівлю. Подія мала на меті не лише збір допомоги, а й переосмислення Дня Незалежності як простору внутрішньої сили та протесту.

24.FREEDOM — як Нью-Йорк підтримав Україну в День Незалежності - фото 2
24.FREEDOM. Фото: Уляна Бойчук

24.FREEDOM завершився як символ міжнародної єдності та підтримки: Нью-Йорк вкотре продемонстрував солідарність з Україною. Мистецтво стало формою протесту, опору та способом нагадати світові про ціну свободи. Учасники наголосили, що навіть через культурні акти можна наближати перемогу.

Нагадаємо, що у столиці США 24 серпня відбувся щорічний патріотичний марафон Vyshyvanka Run, присвячений Дню Незалежності України. 

Раніше ми також інформували, що Національний банк України презентував до Дня Незалежності набір срібних пам’ятних монет "Державні символи України".

Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Автор:
Уляна Бойчук
