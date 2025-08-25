Відео
Україна
НБУ випустив до Дня Незалежності набір пам'ятних монет

НБУ випустив до Дня Незалежності набір пам'ятних монет

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 07:06
Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет
Стара українська монети. Фото: Pixabay

Національний банк України на честь Дня Незалежності України ввів в обіг набір срібних пам'ятних монет "Державні символи України". Вони присвячені головним атрибутам української державності — герба, прапору та гімну.

Про це у Facebook повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Читайте також:

Нові монети на честь Дня Незалежності України

Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет - фото 1
Нові монети, які присвячені атрибутам української державності. Фото: Нацбанк

У своєму дописі Пишний дав роз'яснення щодо кожного елемента. Зокрема:

  • тризуб – це спадок Княжої Держави Володимира Великого, знак єдності та свободи, права на самовизначення;
  • синьо-жовтий прапор – кольори неба і пшениці, що символізують добробут, природні багатства та процвітання України;
  • гімн "Ще не вмерла Україна" – пісня, яка понад століття піднімає дух нації та кличе до боротьби.
Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет - фото 2
Нові монети на честь Дня Незалежності України. Фото: Нацбанк
Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет - фото 3
Монета присвячена гербу України. Фото: Нацбанк
Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет - фото 4
Монета присвячена прапору України. Фото: Нацбанк
Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет - фото 5
Монета присвячена гімну України. Фото: Нацбанк

"Символи держави живуть у серці кожного з нас. Вони єднають покоління, формують національну пам’ять і нагадують, що свобода — це цінність, яку ми несемо крізь час! Вони увіковічнені й у монетах, щоб нагадувати: українська незалежність має міцний фундамент — нашу єдність, гідність і пам’ять", — наголосив голова нацбанку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, скільки нумізмати дадуть грошей за 10 копійок, і які дорогі штампи може мати ця монета.

Також ми повідомляли, якими гривнями вже не скористатися в Україні.

День Незалежності гроші монети прапор України Нацбанк День Незалежності 2025
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
