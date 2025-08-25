Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет

НБУ випустив до Дня Незалежності набір пам'ятних монет
Національний банк України на честь Дня Незалежності України ввів в обіг набір срібних пам'ятних монет "Державні символи України". Вони присвячені головним атрибутам української державності — герба, прапору та гімну.
Про це у Facebook повідомив голова НБУ Андрій Пишний.
Нові монети на честь Дня Незалежності України
У своєму дописі Пишний дав роз'яснення щодо кожного елемента. Зокрема:
- тризуб – це спадок Княжої Держави Володимира Великого, знак єдності та свободи, права на самовизначення;
- синьо-жовтий прапор – кольори неба і пшениці, що символізують добробут, природні багатства та процвітання України;
- гімн "Ще не вмерла Україна" – пісня, яка понад століття піднімає дух нації та кличе до боротьби.
"Символи держави живуть у серці кожного з нас. Вони єднають покоління, формують національну пам’ять і нагадують, що свобода — це цінність, яку ми несемо крізь час! Вони увіковічнені й у монетах, щоб нагадувати: українська незалежність має міцний фундамент — нашу єдність, гідність і пам’ять", — наголосив голова нацбанку.
