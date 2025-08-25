Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет

Стара українська монети. Фото: Pixabay

Національний банк України на честь Дня Незалежності України ввів в обіг набір срібних пам'ятних монет "Державні символи України". Вони присвячені головним атрибутам української державності — герба, прапору та гімну.

Про це у Facebook повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Нові монети на честь Дня Незалежності України

Нові монети, які присвячені атрибутам української державності. Фото: Нацбанк

У своєму дописі Пишний дав роз'яснення щодо кожного елемента. Зокрема:

тризуб – це спадок Княжої Держави Володимира Великого, знак єдності та свободи, права на самовизначення;

синьо-жовтий прапор – кольори неба і пшениці, що символізують добробут, природні багатства та процвітання України;

гімн "Ще не вмерла Україна" – пісня, яка понад століття піднімає дух нації та кличе до боротьби.

Нові монети на честь Дня Незалежності України. Фото: Нацбанк

Монета присвячена гербу України. Фото: Нацбанк

Монета присвячена прапору України. Фото: Нацбанк

Монета присвячена гімну України. Фото: Нацбанк

"Символи держави живуть у серці кожного з нас. Вони єднають покоління, формують національну пам’ять і нагадують, що свобода — це цінність, яку ми несемо крізь час! Вони увіковічнені й у монетах, щоб нагадувати: українська незалежність має міцний фундамент — нашу єдність, гідність і пам’ять", — наголосив голова нацбанку.

