Нацбанк выпустил ко Дню Независимости набор из трех серебряных монет

НБУ выпустил ко Дню Независимости набор памятных монет
Национальный банк Украины в честь Дня Независимости Украины ввел в обращение набор серебряных памятных монет "Государственные символы Украины". Они посвящены главным атрибутам украинской государственности — гербу, флагу и гимну.
Об этом в Facebook сообщил глава НБУ Андрей Пышный.
Новые монеты в честь Дня Независимости Украины
В своей публикации Пышный дал разъяснения по каждому элементу. В частности:
- трезубец — это наследие Княжеского Государства Владимира Великого, знак единства и свободы, права на самоопределение;
- сине-желтый флаг — цвета неба и пшеницы, символизирующие благосостояние, природные богатства и процветание Украины;
- гимн "Ще не вмерла Украина" — песня, которая более века поднимает дух нации и зовет к борьбе.
"Символы государства живут в сердце каждого из нас. Они объединяют поколения, формируют национальную память и напоминают, что свобода - это ценность, которую мы несем сквозь время! Они увековечены и в монетах, чтобы напоминать: украинская независимость имеет прочный фундамент - наше единство, достоинство и память", — подчеркнул глава нацбанка.
