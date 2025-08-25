Нацбанк выпустил ко Дню Независимости набор из трех серебряных монет

Старая украинская монета. Фото: Pixabay

Национальный банк Украины в честь Дня Независимости Украины ввел в обращение набор серебряных памятных монет "Государственные символы Украины". Они посвящены главным атрибутам украинской государственности — гербу, флагу и гимну.

Об этом в Facebook сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Новые монеты в честь Дня Независимости Украины

Новые монеты, которые посвящены атрибутам украинской государственности. Фото: Нацбанк

В своей публикации Пышный дал разъяснения по каждому элементу. В частности:

трезубец — это наследие Княжеского Государства Владимира Великого, знак единства и свободы, права на самоопределение;

сине-желтый флаг — цвета неба и пшеницы, символизирующие благосостояние, природные богатства и процветание Украины;

гимн "Ще не вмерла Украина" — песня, которая более века поднимает дух нации и зовет к борьбе.

Новые монеты в честь Дня Независимости Украины. Фото: Нацбанк

Монета посвящена гербу Украины. Фото: Нацбанк

Монета посвящена флагу Украины. Фото: Нацбанк

Монета посвящена гимну Украины. Фото: Нацбанк

"Символы государства живут в сердце каждого из нас. Они объединяют поколения, формируют национальную память и напоминают, что свобода - это ценность, которую мы несем сквозь время! Они увековечены и в монетах, чтобы напоминать: украинская независимость имеет прочный фундамент - наше единство, достоинство и память", — подчеркнул глава нацбанка.

