Главная Новости дня НБУ выпустил ко Дню Независимости набор памятных монет

НБУ выпустил ко Дню Независимости набор памятных монет

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 07:06
Нацбанк выпустил ко Дню Независимости набор из трех серебряных монет
Старая украинская монета. Фото: Pixabay

Национальный банк Украины в честь Дня Независимости Украины ввел в обращение набор серебряных памятных монет "Государственные символы Украины". Они посвящены главным атрибутам украинской государственности — гербу, флагу и гимну.

Об этом в Facebook сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Новые монеты в честь Дня Независимости Украины

Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет - фото 1
Новые монеты, которые посвящены атрибутам украинской государственности. Фото: Нацбанк

В своей публикации Пышный дал разъяснения по каждому элементу. В частности:

  • трезубец — это наследие Княжеского Государства Владимира Великого, знак единства и свободы, права на самоопределение;
  • сине-желтый флаг — цвета неба и пшеницы, символизирующие благосостояние, природные богатства и процветание Украины;
  • гимн "Ще не вмерла Украина" — песня, которая более века поднимает дух нации и зовет к борьбе.
Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет - фото 2
Новые монеты в честь Дня Независимости Украины. Фото: Нацбанк
Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет - фото 3
Монета посвящена гербу Украины. Фото: Нацбанк
Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет - фото 4
Монета посвящена флагу Украины. Фото: Нацбанк
Нацбанк випустив до Дня Незалежності набір із трьох срібних монет - фото 5
Монета посвящена гимну Украины. Фото: Нацбанк

"Символы государства живут в сердце каждого из нас. Они объединяют поколения, формируют национальную память и напоминают, что свобода - это ценность, которую мы несем сквозь время! Они увековечены и в монетах, чтобы напоминать: украинская независимость имеет прочный фундамент - наше единство, достоинство и память", — подчеркнул глава нацбанка.

Напомним, недавно мы писали, сколько нумизматы дадут денег за 10 копеек, и какие дорогие штампы может иметь эта монета.

Также мы сообщали, какими гривнами уже не воспользоваться в Украине.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
