Головна Новини дня У столиці США влаштували марафон у вишиванках до Дня Незалежності

У столиці США влаштували марафон у вишиванках до Дня Незалежності

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 07:25
У Вашингтоні відбувся Vyshyvanka Run до Дня Незалежності України
Учасники забігу. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

У Вашингтоні вчора, 24 серпня, відбувся щорічний патріотичний марафон Vyshyvanka Run. Він традиційно присвячений до Дня Незалежності України. Традицію започаткували ще у 2014 році, і з того часу захід став символом підтримки та згуртованості українців за кордоном.

Серед тих, хто приєднався до події, була й журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Читайте також:

У Вашингтоні влаштували забіг у вишиванках на День Незалежності

Vyshyvanka Run
Люди біжать у футболках із мотивами вишивки. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Традицію започаткували ще у 2014 році, і з того часу захід став символом підтримки та згуртованості українців за кордоном.

Vyshyvanka Run
Українці тримають прапор. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук
null
Учасники забігу. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Організаторами виступили United Help Ukraine разом із представниками місцевої громади.

Vyshyvanka Run
Дівчина позує біля фінішу. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук
Vyshyvanka Run
Учасниці забігу. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Цьогоріч учасники могли обрати дистанцію на 1 або 5 кілометрів, аби пробігти її у національному вбранні чи спортивному одязі з елементами вишивки та висловити солідарність з Україною.

Нагадаємо, Нацбанк також привітав Україну зі святом та випустив серію пам'ятних монет.

Також Новини.LIVE поцікавилися в одеситів та харків'ян, що для них означає День Незалежності України.

 

США українці День Незалежності святкування День Незалежності 2025
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
