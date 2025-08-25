У Вашингтоні відбувся Vyshyvanka Run до Дня Незалежності України

Учасники забігу. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

У Вашингтоні вчора, 24 серпня, відбувся щорічний патріотичний марафон Vyshyvanka Run. Він традиційно присвячений до Дня Незалежності України. Традицію започаткували ще у 2014 році, і з того часу захід став символом підтримки та згуртованості українців за кордоном.

Серед тих, хто приєднався до події, була й журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Люди біжать у футболках із мотивами вишивки. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Українці тримають прапор. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Учасники забігу. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Організаторами виступили United Help Ukraine разом із представниками місцевої громади.

Дівчина позує біля фінішу. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Учасниці забігу. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Цьогоріч учасники могли обрати дистанцію на 1 або 5 кілометрів, аби пробігти її у національному вбранні чи спортивному одязі з елементами вишивки та висловити солідарність з Україною.

Нагадаємо, Нацбанк також привітав Україну зі святом та випустив серію пам'ятних монет.

Також Новини.LIVE поцікавилися в одеситів та харків'ян, що для них означає День Незалежності України.