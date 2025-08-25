У Вашингтоні відбувся Vyshyvanka Run до Дня Незалежності України

У столиці США влаштували марафон у вишиванках до Дня Незалежності
У Вашингтоні вчора, 24 серпня, відбувся щорічний патріотичний марафон Vyshyvanka Run. Він традиційно присвячений до Дня Незалежності України. Традицію започаткували ще у 2014 році, і з того часу захід став символом підтримки та згуртованості українців за кордоном.
Серед тих, хто приєднався до події, була й журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.
У Вашингтоні влаштували забіг у вишиванках на День Незалежності
Організаторами виступили United Help Ukraine разом із представниками місцевої громади.
Цьогоріч учасники могли обрати дистанцію на 1 або 5 кілометрів, аби пробігти її у національному вбранні чи спортивному одязі з елементами вишивки та висловити солідарність з Україною.
