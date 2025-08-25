Видео
В столице США устроили марафон в вышиванках ко Дню Независимости

В столице США устроили марафон в вышиванках ко Дню Независимости

Дата публикации 25 августа 2025 07:25
В Вашингтоне состоялся Vyshyvanka Run ко Дню Независимости Украины
Участники забега. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

В Вашингтоне вчера, 24 августа, состоялся ежегодный патриотический марафон Vyshyvanka Run. Он традиционно посвящен ко Дню Независимости Украины. Традицию начали еще в 2014 году, и с тех пор мероприятие стало символом поддержки и сплоченности украинцев за рубежом.

Среди тех, кто присоединился к событию, была и журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

В Вашингтоне устроили забег в вышиванках на День Независимости

Vyshyvanka Run
Люди бегут в футболках с мотивами вышивки. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Vyshyvanka Run
Украинцы держат флаг. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук
Участники забега. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Организаторами выступили United Help Ukraine вместе с представителями местной общины.

Vyshyvanka Run
Девушка позирует возле финиша. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук
Vyshyvanka Run
Участницы забега. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

В этом году участники могли выбрать дистанцию на 1 или 5 километров, чтобы пробежать ее в национальном наряде или спортивной одежде с элементами вышивки и выразить солидарность с Украиной.

Напомним, Нацбанк также поздравил Украину с праздником и выпустил серию памятных монет.

Также Новини.LIVE поинтересовались у одесситов и харьковчан, что для них означает День Независимости Украины.

 

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
