В Вашингтоне состоялся Vyshyvanka Run ко Дню Независимости Украины

Участники забега. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

В Вашингтоне вчера, 24 августа, состоялся ежегодный патриотический марафон Vyshyvanka Run. Он традиционно посвящен ко Дню Независимости Украины. Традицию начали еще в 2014 году, и с тех пор мероприятие стало символом поддержки и сплоченности украинцев за рубежом.

Среди тех, кто присоединился к событию, была и журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Люди бегут в футболках с мотивами вышивки. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Украинцы держат флаг. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Участники забега. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Организаторами выступили United Help Ukraine вместе с представителями местной общины.

Девушка позирует возле финиша. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Участницы забега. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

В этом году участники могли выбрать дистанцию на 1 или 5 километров, чтобы пробежать ее в национальном наряде или спортивной одежде с элементами вышивки и выразить солидарность с Украиной.

Напомним, Нацбанк также поздравил Украину с праздником и выпустил серию памятных монет.

Также Новини.LIVE поинтересовались у одесситов и харьковчан, что для них означает День Независимости Украины.