В Вашингтоне состоялся Vyshyvanka Run ко Дню Независимости Украины

В столице США устроили марафон в вышиванках ко Дню Независимости
В Вашингтоне вчера, 24 августа, состоялся ежегодный патриотический марафон Vyshyvanka Run. Он традиционно посвящен ко Дню Независимости Украины. Традицию начали еще в 2014 году, и с тех пор мероприятие стало символом поддержки и сплоченности украинцев за рубежом.
Среди тех, кто присоединился к событию, была и журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.
В Вашингтоне устроили забег в вышиванках на День Независимости
Организаторами выступили United Help Ukraine вместе с представителями местной общины.
В этом году участники могли выбрать дистанцию на 1 или 5 километров, чтобы пробежать ее в национальном наряде или спортивной одежде с элементами вышивки и выразить солидарность с Украиной.
