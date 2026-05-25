118 ОМБр вошла в Книгу рекордов Украины

Военные держат в руках диплом с подтверждением рекорда. Фото: 118 ОМБр

118 отдельная механизированная бригада попала в Книгу рекордов Украины. Диплом командованию передал председатель наблюдательного совета Книги рекордов Украины Олег Иваненко. Таким образом военных отметили за весомый вклад в удержание района обороны и ежедневное отражение атак противника в районе Малой Токмачки.

Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщили в 118 отдельной механизированной бригаде, передает Новини.LIVE.

Что известно о рекорде

Силы обороны удерживают Малую Токмачку уже более полутора тысяч дней. Военные держат оборону, несмотря на постоянные штурмы, артиллерийский огонь, авиационный и дроновый прессинг.

"Национальный рекорд — лишь констатация факта для нашей истории. Настоящая же награда для наших титанов — каждый сохраненный метр украинской земли", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление разведки сообщал, что украинские разведчики успешно ликвидируют врага на Запорожском направлении. Для поражения противника защитники Украины используют дроны. В течение нескольких недель удалось уничтожить склады, укрытия и логистические маршруты россиян.

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского писал, что с начала текущего года РФ потеряла на фронте более 145 тысяч бойцов. 86 тысяч россиян, а по меньшей мере 59 тысяч — получили ранения. Еще более 800 оккупантов попали в плен.