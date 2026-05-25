Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня 118 ОМБр вошла в Книгу рекордов Украины

118 ОМБр вошла в Книгу рекордов Украины

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 07:45
118 ОМБр вошла в Книгу рекордов Украины
Военные держат в руках диплом с подтверждением рекорда. Фото: 118 ОМБр

118 отдельная механизированная бригада попала в Книгу рекордов Украины. Диплом командованию передал председатель наблюдательного совета Книги рекордов Украины Олег Иваненко. Таким образом военных отметили за весомый вклад в удержание района обороны и ежедневное отражение атак противника в районе Малой Токмачки.

Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщили в 118 отдельной механизированной бригаде, передает Новини.LIVE.

Что известно о рекорде

Силы обороны удерживают Малую Токмачку уже более полутора тысяч дней. Военные держат оборону, несмотря на постоянные штурмы, артиллерийский огонь, авиационный и дроновый прессинг.

"Национальный рекорд — лишь констатация факта для нашей истории. Настоящая же награда для наших титанов — каждый сохраненный метр украинской земли", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление разведки сообщал, что украинские разведчики успешно ликвидируют врага на Запорожском направлении. Для поражения противника защитники Украины используют дроны. В течение нескольких недель удалось уничтожить склады, укрытия и логистические маршруты россиян.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского писал, что с начала текущего года РФ потеряла на фронте более 145 тысяч бойцов. 86 тысяч россиян, а по меньшей мере 59 тысяч — получили ранения. Еще более 800 оккупантов попали в плен.

рекорд армия военнослужащие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации