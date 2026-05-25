Головна Новини дня 118 ОМБр увійшла до Книги рекордів України

118 ОМБр увійшла до Книги рекордів України

Дата публікації: 25 травня 2026 07:45
118 ОМБр увійшла до Книги рекордів України
Військові тримають у руках диплом із підтвердження рекорду. Фото: 118 ОМБр

118 окрема механізована бригада потрапила Книги рекордів України. Диплом командуванню передав голова наглядової ради Книги рекордів України Олег Іваненко. У такий спосіб військових відзначили за вагомий внесок в утримання району оборони та щоденне відбиття атак противника в районі Малої Токмачки.

Про це в неділю, 24 травня, повідомили у 118 окремій механізованій бригаді, передає Новини.LIVE.

Що відомо про рекорд

Сили оборони утримують Малу Токмачку вже понад півтори тисячі днів. Військові тримають оборону, попри постійні штурми, артилерійський вогонь, авіаційний і дроновий пресинг. 

"Національній рекорд — лише констатація факту для нашої історії. Справжня ж нагорода для наших титанів — кожен збережений метр української землі", — йдеться в повідомленні.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Головне управління розвідки повідомляв, що українські розвідники успішно ліквідовують ворога на Запорізькому напрямку. Для ураження противника захисники України використовують дрони. Упродовж кількох тижнів вдалося знищити склади, укриття та логістичні маршрути росіян.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на президента України Володимира Зеленського писав, що від початку поточного року РФ утратила на фронті понад 145 тисяч бійців. 86 тисяч росіян, а щонайменше 59 тисяч — зазнали поранень. Ще більш ніж 800 окупантів потрапили в полон.

рекорд армія військовослужбовці
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Марія Чекарьова
