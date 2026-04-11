100 дней Буданова: как украинцы оценивают работу главы ОП

Кирилл Буданов уже 100 дней на посту главы Офиса президента — за это время рейтинг доверия к нему только растет. И это своеобразный промежуточный результат его деятельности за 100 дней.

Рост личного рейтинга Буданова

Напомним, по данным социологических опросов, Буданов входит в тройку лидеров, а условный проект "партия Буданова" также показывает высокие позиции.

"Еще один промежуточный, но не совсем очевидный итог 100 дней работы Буданова — рост его личного рейтинга... в тройке лидеров опросов фигурирует и сам Буданов, и условный проект под названием партия Буданова. И это на самом деле может стать хорошим плацдармом для любых политических перспектив", — говорится в материале "100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой".

Ссылаясь на свои источники в ОП, журналисты сообщают, что политической деятельностью Буданов сейчас не занимается.

В то же время, источники РБК-Украина в команде президента дают понять, что рассматривают сценарий, при котором были бы не против видеть Буданова в своей политической команде.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Кирилл Буданов заявил, что в Украине произошла "подмена героев". Он отметил, что тех, кто демонстративно избегает службы и популяризирует это в соцсетях, уважают. Эта проблема, по словам главы ОП, подрывает единство общества.

Также Кирилл Буданов добавил, что единство должно стать приоритетом для украинцев. В противном случае общество не сможет выстоять в войне с Россией. При этом руководитель ОП отметил, что единство должно быть не только между людьми, но и на государственном уровне.