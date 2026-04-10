Видео

Буданов сочетает в себе два важных качества: немецкий аналитик

Буданов сочетает в себе два важных качества: немецкий аналитик

Дата публикации 10 апреля 2026 13:21
Буданов сочетает в себе два важных качества: немецкий аналитик
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Фигура генерала Кирилла Буданова на посту руководителя Офиса президента является свидетельством запроса государства на профессионалов, способных давать результат в критические времена.

Об этом в своей колонке пишет известный немецкий политолог и исследовательница Сьюзан Стюарт, передает Новини.LIVE.

Буданов выделяется сочетанием военного опыта и политического веса

Исследовательница проанализировала кадровые изменения в украинском истеблишменте и отметила, что фигура Буданова выделяется среди других благодаря сочетанию военного опыта и политического веса.

Сьюзан Стюарт видит в Буданове лидера с качествами, присущими для политика высокого ранга.

"Буданов имеет как глубокие военные знания, так и хорошие контакты с частью команды Дональда Трампа (Что важно для переговоров. — Ред). Ранее он занимал должность руководителя военной разведки, где отвечал за ряд успешных громких операций, сделавших его чрезвычайно популярным в Украине", — отметила Сьзан Стюарт.

Читайте также:

По мнению исследовательницы, привлечение специалистов такого уровня является необходимым шагом для формирования "элиты высшего калибра", которая способна обеспечить не только выживание, но и развитие страны в условиях войны.

Сьюзан Стюарт (Susan Stewart) — ведущий немецкий аналитик, старший научный сотрудник Немецкого института международных дел и безопасности (SWP) в Берлине. Ее материалы являются важным ориентиром для европейских политиков в понимании процессов, происходящих в Украине.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов высказался относительно переговоров. Он отметил, что сейчас этот процесс продолжается и он не заморожен. Кроме того, Буданов отметил, что РФ имеет значительные потери в войне в Украине. Речь идет о 30-35 тысячах солдат ежемесячно.

Также мы писали о том, что в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE Буданов анонсировал визит в США. Он будет касаться процесса переговоров по миру в Украине. Глава ОП подчеркнул, что работу в этом направлении продолжают.

Офис президента политики Кирилл Буданов
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
