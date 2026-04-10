КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Буданов поєднує в собі дві важливі якості: німецька дослідниця

Дата публікації: 10 квітня 2026 13:21
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Постать генерала Кирила Буданова на посаді керівника Офісу президента є свідченням запиту держави на професіоналів, здатних давати результат у критичні часи.

Про це у своїй колонці пише відома німецька політологиня та дослідниця Сьюзан Стюарт, передає Новини.LIVE.

Буданов виділяється поєднанням військового досвіду та політичної ваги

Дослідниця проаналізувала кадрові зміни в українському істеблішменті і відмітила, що постать Буданова виділяється серед інших завдяки поєднанню військового досвіду та політичної ваги.

Сьюзан Стюарт бачить у Буданові лідера з якостями, притаманними для політика високого рангу.

"Буданов має як глибокі військові знання, так і добрі контакти з частиною команди Дональда Трампа (Що важливо для переговорів. — Ред). Раніше він обіймав посаду керівника військової розвідки, де відповідав за низку успішних гучних операцій, що зробили його надзвичайно популярним в Україні", — зазначила Сьзан Стюарт.

На думку дослідниці, залучення фахівців такого рівня є необхідним кроком для формування "еліти вищого калібру", яка здатна забезпечити не лише виживання, а й розвиток країни в умовах війни.

Сьюзан Стюарт (Susan Stewart) — провідна німецька аналітикиня, старша наукова співробітниця Німецького інституту міжнародних справ та безпеки (SWP) у Берліні. Її матеріали є важливим орієнтиром для європейських політиків у розумінні процесів, що відбуваються в Україні.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, очільник Офісу президента України Кирило Буданов висловився щодо переговорів. Він зауважив, що зараз цей процес триває й він не заморожений. Крім того, Буданов зазначив, що РФ має значні втрати у війні в Україні. Йдеться про 30-35 тисяч солдатів щомісяця.

Також ми писали про те, що в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE Буданов анонсував візит до США. Він буде стосуватися процесу переговорів щодо миру в Україні. Очільник ОП наголосив, що роботу у цьому напрямку продовжують.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
Реклама

