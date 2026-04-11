Головна Новини дня 100 днів Буданова: як українці оцінюють роботу голови ОП

100 днів Буданова: як українці оцінюють роботу голови ОП

Дата публікації: 11 квітня 2026 13:35
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Кирило Буданов вже 100 днів на посаді очільника Офісу президента — за цей час рейтинг довіри до нього лише зростає. І це своєрідний проміжний результат його діяльності за 100 днів.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Зростання особистого рейтингу Буданова

Нагадаємо, за даними соціологічних опитувань, Буданов входить до трійки лідерів, а умовний проєкт "партія Буданова" також показує високі позиції.

"Ще один проміжний, але не зовсім очевидний підсумок 100 днів роботи Буданова — зростання його особистого рейтингу… у трійці лідерів опитувань фігурує і сам Буданов, і умовний проєкт під назвою партія Буданова. І це насправді може стати хорошим плацдармом для будь-яких політичних перспектив", — йдеться в матеріалі "100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій".

Посилаючись на свої джерела в ОП, журналісти повідомляють, що політичною діяльністю Буданов зараз не займається.

В той же час, джерела РБК-Україна в команді президента дають зрозуміти, що розглядають сценарій, за якого були б не проти бачити Буданова у своїй політичній команді.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Кирило Буданов заявив, що в Україні сталася "підміна героїв". Він зазначив, що тих, хто демонстративно уникає служби і популяризує це в соцмережах, поважають. Ця проблема, за словами голови ОП, підриває єдність суспільства.

Також Кирило Буданов додав, що єдність має стати пріоритетом для українців. В іншому випадку суспільство не зможе вистояти у війні з Росією. При цьому керівник ОП наголосив, що єдність має бути не тільки між людьми, а й на державному рівні.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
