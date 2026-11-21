Російські безпілотники. Фото ілюстративне: росЗМІ

У суботу, 21 листопада, реактивний безпілотник двічі порушив повітряний простір Молдови на тлі російських атак на Україну. За даними молдовського Міністерства оборони, дрон двічі перетнув державний кордон поблизу населених пунктів Троїцьке та Пуркарі, після чого залишив територію країни й повернувся в напрямку України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на NewsMaker.

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Безпілотник порушив повітряний простір Молдови

За інформацією Центру повітряних операцій Національної армії Молдови, перше порушення кордону зафіксували об 11:20.

Безпілотник увійшов у повітряний простір країни з боку українського села Троїцьке та рухався в напрямку села Пуркарі Штефан-Водського району.

Об 11:25 апарат залишив територію Молдови поблизу населеного пункту Первомайськ Каушанського району, взявши курс назад на Троїцьке.

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Однак об 11:31 той самий дрон повторно перетнув кордон за аналогічним маршрутом. Уже об 11:32 він знову залишив молдовський повітряний простір.

У Міністерстві оборони зазначили, що військові продовжують моніторинг повітряної обстановки у співпраці з відповідальними органами та міжнародними партнерами.

Російські дрони неодноразово залітали в Молдову

Напередодні, 20 листопада, молдовське оборонне відомство також повідомляло про незаконне проникнення безпілотника в повітряний простір країни.

Крім того, 17 листопада у повітряному просторі Молдови зафіксували сім безпілотників під час масованих російських атак на Україну.

За попередніми даними, п'ять апаратів упали поблизу населених пунктів, ще один міг впасти в Окницькому районі, а сьомий зник із радарів неподалік Леови.

Того самого дня поблизу села Наславча виявили уламки російського дрона типу "Гербера-2".

Через загрозу безпілотників 17 листопада Молдова тимчасово закривала повітряний простір і призупиняла роботу шести пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав падіння російських ракет і безпілотників на території країни навмисною провокацією Москви. За його словами, повітряні цілі впали неподалік місця проведення навчань військ "Коаліції охочих". Польський прем'єр також розкритикував США та НАТО за недостатньо швидку реакцію на інцидент.

Також Новини.LIVE писав, що президент США Дональд Трамп припустив, що російські ракети та дрони потрапили на територію Польщі помилково. Американський лідер заявив, що Володимир Путін нібито випадково направив туди безпілотники та кілька невеликих ракет.