Молдовські військові. Ілюстративне фото: facebook.com/MDAarmy

У середу, 11 листопада, дві російські крилаті ракети порушили повітряний простір Молдови. Обидві залетіли на територію країни з боку Одеської області України. Перебування ракет у повітряному просторі Молдови тривало близько п'яти хвилин.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Молдови, інформує Новини.LIVE.

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Як російські ракети залетіли в повітряний простір Молдови

За інформацією національної інтегрованої системи моніторингу, йдеться про дві крилаті ракети типу "Бандероль" (S8000). Їхнє проникнення у повітряний простір Молдови зафіксували на тлі масштабних російських атак по Україні.

Першу ракету зафіксували о 06:04. Вона перетнула державний кордон із боку села Яськи Одеської області та попрямувала в напрямку населеного пункту Тудора Штефан-Водського району Молдови. О 06:09 ракета залишила повітряний простір країни, полетівши в напрямку села Старокозаче Одеської області.

Друга ракета перетнула молдовський кордон о 06:06. Вона зайшла з боку села Лиманське Одеської області та рухалася в напрямку населеного пункту Первомайськ у Придністровському регіоні. О 06:10 ракета залишила повітряний простір Молдови в напрямку міста Роздільна Одеської області.

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У Міністерстві оборони Молдови повідомили, що Центр повітряних операцій продовжує стежити за повітряним простором. Моніторинг здійснюють у координації з компетентними органами та партнерами.

Зауважимо, що загалом від початку 2026 року російські ракети та безпілотники 71 раз проникали в повітряний простір Молдови. Від лютого 2022 року загальна кількість зареєстрованих таких інцидентів сягнула 108.

Скриншот заяви Міноборони Молдови/www.army.md

Новини.LIVE інформували, що 31 жовтня 2026 року Румунія зафіксувала два безпілотники, які порушили її повітряний простір, через що в небо підняли чотири винищувачі F-16 та військовий вертоліт. Жителів шести повітів попередили про загрозу, а один із дронів згодом залишив територію країни. Того ж дня безпілотник також порушив повітряний простір Молдови під час російських повітряних атак на Україну.

Новини.LIVE писали, що протягом 15–16 жовтня 2026 року на території Молдови впали п’ять безпілотників, які влада ідентифікувала як російські. Унаслідок інцидентів одна людина дістала легкі поранення, також зафіксували незначні пошкодження. Молдовське МЗС засудило дії Росії та заявило, що такі порушення повітряного простору становлять загрозу для громадян і регіональної стабільності.