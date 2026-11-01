Винищувач в небі над Румунією. Ілюстративне фото: facebook.com/mapn.ro

Румунія зафіксувала появу двох безпілотників у своєму повітряному просторі. Для контролю ситуації країна підняла в небо чотири винищувачі F-16 та військовий вертоліт. Через інцидент у шести повітах оголошували оповіщення для населення.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про порушення повітряного простору Румунії

Увечері в суботу, 31 жовтня, системи радіолокаційного спостереження румунського оборонного відомства виявили два безпілотники, які без дозволу увійшли в повітряний простір країни з північно-східного напрямку.

Для моніторингу ситуації Повітряні сили Румунії підняли з авіабаз Кимпія-Турзій та Борча чотири винищувачі F-16, які перебували на бойовому чергуванні з повітряного патрулювання. Також у повітря вилетів вертоліт IAR-330 SOCAT.

Через порушення повітряного простору Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій. Це було необхідно для вжиття превентивних заходів та оповіщення жителів шести повітів: Ясси, Нямц, Васлуй, Ботошані, Бакеу та Сучава.

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Де востаннє помітили безпілотники

За інформацією румунського оборонного відомства, один із двох безпілотників залишив повітряний простір країни. Другий востаннє спостерігали в районі між повітами Васлуй та Бакеу.

Про падіння будь-яких літальних апаратів не повідомлялося. О 19:19 заходи з оповіщення населення в усіх шести повітах припинили.

У Міністерстві національної оборони Румунії зазначили, що продовжують постійно стежити за повітряною ситуацією у своїй зоні відповідальності. Також відомство підтримує зв'язок із союзницькими структурами та оперативно інформує їх про розвиток подібних інцидентів.

Зауважимо, що того ж дня, 31 жовтня, безпілотник порушив повітряний простір Молдови під час російських повітряних атак на Україну.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно румунська розвідка заявила про викриття диверсійної мережі, яку, за її даними, координувала Росія. До організації підпалу біля підприємства з виробництва озброєння причетними вважають трьох іноземців — українця та двох білорусів, яких затримали в Польщі й Німеччині. Бухарест домагається їхньої екстрадиції, а інцидент розглядає як прояв гібридної агресії РФ.

Новини.LIVE писали, що поблизу румунської Констанци затонуло судно KHORYV, на борту якого перебували 14 членів екіпажу. Унаслідок аварії загинув український моряк, ще шестеро громадян України були врятовані: двоє не потребували медичної допомоги, а чотирьох, зокрема капітана, доправили до лікарні. За попередньою інформацією, судно могло затонути внаслідок удару безпілотника, обставини події з’ясовують.