Истребитель в небе над Румынией. Иллюстративное фото: facebook.com/mapn.ro

Румыния зафиксировала появление двух беспилотников в своем воздушном пространстве. Для контроля над ситуацией страна подняла в небо четыре истребителя F-16 и военный вертолет. В связи с инцидентом в шести уездах было объявлено оповещение населения.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии, передает Новини.LIVE.

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Что известно о нарушении воздушного пространства Румынии

Вечером в субботу, 31 октября, системы радиолокационного наблюдения румынского оборонного ведомства обнаружили два беспилотника, которые без разрешения вошли в воздушное пространство страны с северо-восточного направления.

Для мониторинга ситуации Воздушные силы Румынии подняли с авиабаз Кимпия-Турзий и Борча четыре истребителя F-16, которые находились на боевом дежурстве по воздушному патрулированию. Также в воздух поднялся вертолёт IAR-330 SOCAT.

В связи с нарушением воздушного пространства Национальный военный командный центр проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям. Это было необходимо для принятия превентивных мер и оповещения жителей шести уездов: Яссы, Нямц, Васлуй, Ботошани, Бакэу и Сучава.

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Где в последний раз были замечены беспилотники

По информации румынского оборонного ведомства, один из двух беспилотников покинул воздушное пространство страны. Второй в последний раз наблюдался в районе между уездами Васлуй и Бакеу.

О падении каких-либо летательных аппаратов не сообщалось. В 19:19 меры по оповещению населения во всех шести уездах были прекращены.

В Министерстве национальной обороны Румынии отметили, что продолжают постоянно следить за воздушной обстановкой в своей зоне ответственности. Также ведомство поддерживает связь с союзными структурами и оперативно информирует их о развитии подобных инцидентов.

Отметим, что в тот же день, 31 октября, беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы во время российских воздушных атак на Украину.

Новини.LIVE сообщали, что недавно румынская разведка заявила о раскрытии диверсионной сети, которую, по её данным, координировала Россия. К организации поджога возле предприятия по производству вооружения причастными считаются трое иностранцев — украинец и двое белорусов, которых задержали в Польше и Германии. Бухарест добивается их экстрадиции, а инцидент рассматривает как проявление гибридной агрессии РФ.

Новини.LIVE писали, что вблизи румынской Констанцы затонуло судно KHORYV, на борту которого находились 14 членов экипажа. В результате аварии погиб украинский моряк, ещё шестеро граждан Украины были спасены: двое не нуждались в медицинской помощи, а четверо, в том числе капитан, были доставлены в больницу. По предварительной информации, судно могло затонуть в результате удара беспилотника, обстоятельства происшествия выясняются.