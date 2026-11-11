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Главная Новости дня Две российские ракеты "Бандероль" залетели в Молдову

Две российские ракеты "Бандероль" залетели в Молдову

Ua ru
11 ноября 2026 20:56
Две российские ракеты вторглись в воздушное пространство Молдовы 11 ноября facebook.com/MDAarmy
Молдавские военные. Иллюстративное фото: facebook.com/MDAarmy

В среду, 11 ноября, две российские крылатые ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы. Обе ракеты залетели на территорию страны со стороны Одесской области Украины. Нахождение ракет в воздушном пространстве Молдовы длилось около пяти минут.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Молдовы, пишет Новини.LIVE.

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Как российские ракеты залетели в воздушное пространство Молдовы

По информации национальной интегрированной системы мониторинга, речь идет о двух крылатых ракетах типа "Бандероль" (S8000). Их проникновение в воздушное пространство Молдовы зафиксировали на фоне масштабных российских атак по Украине.

Первую ракету зафиксировали в 06:04. Она пересекла государственную границу со стороны села Яски Одесской области и направилась в сторону населенного пункта Тудора Штефан-Водского района Молдовы. В 06:09 ракета покинула воздушное пространство страны, улетев в направлении села Старокозаче Одесской области.

Вторая ракета пересекла молдавскую границу в 06:06. Она вошла со стороны села Лиманское Одесской области и двигалась в направлении населенного пункта Первомайск в Приднестровском регионе. В 06:10 ракета покинула воздушное пространство Молдовы в направлении города Раздельная Одесской области.

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В Министерстве обороны Молдовы сообщили, что Центр воздушных операций продолжает следить за воздушным пространством. Мониторинг осуществляется в координации с компетентными органами и партнерами.

Отметим, что в целом с начала 2026 года российские ракеты и беспилотники 71 раз проникали в воздушное пространство Молдовы. С февраля 2022 года общее количество зарегистрированных таких инцидентов достигло 108.

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Скриншот заявления Минобороны Молдовы/www.army.md

Новини.LIVE сообщали, что 31 октября 2026 года Румыния зафиксировала два беспилотника, нарушивших её воздушное пространство, в связи с чем в небо поднялись четыре истребителя F-16 и военный вертолёт. Жителей шести уездов предупредили об угрозе, а один из дронов впоследствии покинул территорию страны. В тот же день беспилотник также нарушил воздушное пространство Молдовы во время российских воздушных атак на Украину.

Новини.LIVE писали, что в течение 15–16 октября 2026 года на территории Молдовы упали пять беспилотников, которые власти идентифицировали как российские. В результате инцидентов один человек получил легкие ранения, также были зафиксированы незначительные повреждения. Молдавский МИД осудил действия России и заявил, что такие нарушения воздушного пространства представляют угрозу для граждан и региональной стабильности.

Минобороны Молдова война в Украине Россия крылатые ракеты Бандероль
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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