Российские беспилотники. Фото иллюстративное: российские СМИ

В субботу, 21 ноября, реактивный беспилотник дважды нарушил воздушное пространство Молдовы на фоне российских атак на Украину. По данным молдавского Министерства обороны, дрон дважды пересек государственную границу вблизи населенных пунктов Троицкое и Пуркары, после чего покинул территорию страны и вернулся в направлении Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на NewsMaker.

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Беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы

По информации Центра воздушных операций Национальной армии Молдовы, первое нарушение границы зафиксировали в 11:20.

Беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны украинского села Троицкое и двигался в направлении села Пуркары Штефан-Водского района.

В 11:25 аппарат покинул территорию Молдовы вблизи населенного пункта Первомайск Каушанского района, взяв курс обратно на Троицкое.

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Однако в 11:31 тот же дрон повторно пересек границу по аналогичному маршруту. Уже в 11:32 он снова покинул молдавское воздушное пространство.

В Министерстве обороны отметили, что военные продолжают мониторинг воздушной обстановки в сотрудничестве с ответственными органами и международными партнерами.

Российские дроны неоднократно залетали в Молдову

Накануне, 20 ноября, молдавское оборонное ведомство также сообщало о незаконном проникновении беспилотника в воздушное пространство страны.

Кроме того, 17 ноября в воздушном пространстве Молдовы зафиксировали семь беспилотников во время массированных российских атак на Украину.

По предварительным данным, пять аппаратов упали вблизи населенных пунктов, еще один мог упасть в Окницком районе, а седьмой исчез с радаров неподалеку от Леовы.

В тот же день вблизи села Наславча обнаружили обломки российского дрона типа "Гербера-2".

Из-за угрозы беспилотников 17 ноября Молдова временно закрывала воздушное пространство и приостанавливала работу шести пунктов пропуска на границе с Украиной.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что премьер-министр Польши Дональд Туск назвал падение российских ракет и беспилотников на территории страны намеренной провокацией Москвы. По его словам, воздушные цели упали неподалеку от места проведения учений войск "Коалиции желающих". Польский премьер также раскритиковал США и НАТО за недостаточно быструю реакцию на инцидент.

Также Новини.LIVE писал, что президент США Дональд Трамп предположил, что российские ракеты и дроны попали на территорию Польши по ошибке. Американский лидер заявил, что Владимир Путин якобы случайно направил туда беспилотники и несколько небольших ракет.