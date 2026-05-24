Росіяни запустили по Україні крилаті ракети "Калібр"
Дата публікації: 24 травня 2026 02:33
Термінова новина
Росія продовжує комбінований удар по Україні в ніч проти 24 травня. Прямо зараз російські окупанти запустили по Україні крилаті ракети "Калібр".
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Моніторингові канали поінформували, що вночі ворог вивів у Чорне море носії крилатих ракет типу "Калібр".
Вже о 02:22 Повітряні сили ЗСУ написали, що крилаті ракети зафіксовані у Херсонській області, курсом на Миколаївську. Через кілька хвилин була також фіксація на півдні Кіровоградської області - курс північно-західний.
