Россияне запустили по Украине крылатые ракеты "Калибр"

Россия продолжает комбинированный удар по Украине в ночь на 24 мая. Прямо сейчас российские оккупанты запустили по Украине крылатые ракеты "Калибр".

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Обстрел Украины "Калибрами" 24 мая

Мониторинговые каналы проинформировали, что ночью враг вывел в Черное море носители крылатых ракет типа "Калибр".

Уже в 02:22 Воздушные силы ВСУ написали, что крылатые ракеты зафиксированы в Херсонской области, курсом на Николаевскую. Через несколько минут была также фиксация на юге Кировоградской области - курс северо-западный.

