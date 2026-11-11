Рятувальник гасить пожежу в Чернігові. Фото: ДСНС України

Росіяни вдарили по Чернігову пізно ввечері 10 листопада. Обстріл стався на території мікрорайону Нова Подусівка в Чернігові. Він призвів до перебоїв із громадським транспортом. Ворожа атака понівечила стоянку з вантажівками, легковиками та міськими автобусами. У місті призупинили роботу трьох маршрутів. Вцілілий транспорт вивели на лінії за оновленими графіками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Чернігівської міської ради, а також від ДСНС Чернігівщини.

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Перебої з транспортом у Чернігові після обстрілу

У Чернігові вимушено змінили графік роботи міського транспорту. Причиною став російський удар. Ворожа атака пошкодила автобуси місцевого перевізника. Тепер цей транспорт не може вийти на лінії.

Через нестачу техніки Чернігівська міська рада скасувала частину рейсів.

Роботу повністю призупинили на таких напрямках:

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маршрут № 24;

маршрут № 24А;

маршрут № 25.

Вцілілі машини підприємство випустило на інші лінії. На маршруті № 25А зараз працюють три автобуси. На маршрут № 33 виїхали сім машин. Це лише на один автобус менше від запланованої кількості. Увесь цей транспорт курсує за індивідуальними графіками. Міська влада просить пасажирів обов'язково зважати на ці зміни.

Попередження міської ради про зміни в маршруті. Фото: скриншот

Удар по місту стався напередодні, 10 листопада. Близько 23:05 росіяни атакували мікрорайон Нова Подусівка.

Пошкоджені вантажівки. Фото: ДСНС Чернігівщини

Епіцентром вибуху стала територія одного з приватних підприємств. Там розташовувалася велика автостоянка. Від потужної вибухової хвилі постраждав різний транспорт. Пошкодження отримали легкові автомобілі, вантажівки та міські пасажирські автобуси.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Чернігівщини

Одразу після удару на стоянці спалахнула пожежа. На місце події швидко приїхали рятувальники. Вони оперативно загасили вогонь. Полум'я не встигло перекинутися на сусідні об'єкти. Під час цього обстрілу ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Також Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 11 листопада армія РФ знову вдарила по Україні ракетою та ударними дронами. Сили ППО разом з авіацією, мобільними вогневими групами й підрозділами РЕБ відбили повітряний напад, знищивши загалом 144 ворожі цілі.

Ввечері 10 листопада під обстріл потрапило селище у Запорізькому районі, де постраждали шестеро цивільних. Із палаючих будівель рятувальники встигли витягти двох поранених жінок і передали їх медикам для термінової госпіталізації.

Того ж вечора росіяни запустили хвилю дронів по Кривому Рогу. Внаслідок масованого нальоту зазнали руйнувань житлові будинки та заклади освіти, а частина міських районів залишилася без світла через перебиті електромережі.