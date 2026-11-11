Спасатель тушит пожар в Чернигове. Фото: ГСЧС Украины

Россияне нанесли удар по Чернигову поздно вечером 10 ноября. Обстрел произошёл на территории микрорайона Новая Подусовка в Чернигове. Это привело к перебоям в работе общественного транспорта. Вражеская атака разрушила стоянку с грузовиками, легковыми автомобилями и городскими автобусами. В городе приостановили работу трех маршрутов. Уцелевший транспорт вывели на линии по обновленным графикам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Черниговского городского совета, а также от ГСЧС Черниговской области.

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Перебои с транспортом в Чернигове после обстрела

В Чернигове вынужденно изменили график работы городского транспорта. Причиной стал российский удар. Вражеская атака повредила автобусы местного перевозчика. Теперь этот транспорт не может выйти на линии.

Из-за нехватки техники Черниговский городской совет отменил часть рейсов.

Работа полностью приостановлена на следующих маршрутах:

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маршрут № 24;

маршрут № 24А;

маршрут № 25.

Сохраннившиеся машины предприятие направило на другие линии. На маршруте № 25А сейчас работают три автобуса. На маршрут № 33 выехали семь автобусов. Это всего на один автобус меньше запланированного количества. Весь этот транспорт курсирует по индивидуальным графикам. Городские власти просят пассажиров обязательно учитывать эти изменения.

Предупреждение городского совета об изменениях в маршруте. Фото: скриншот

Удар по городу был нанесен накануне, 10 ноября. Около 23:05 россияне атаковали микрорайон Новая Подусовка.

Поврежденные грузовики. Фото: ГСЧС Черниговской области

Эпицентром взрыва стала территория одного из частных предприятий. Там располагалась большая автостоянка. От мощной взрывной волны пострадал различный транспорт. Повреждения получили легковые автомобили, грузовики и городские пассажирские автобусы.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Черниговской области

Сразу после удара на стоянке вспыхнул пожар. На место происшествия быстро прибыли спасатели. Они оперативно потушили огонь. Пламя не успело перекинуться на соседние объекты. Во время этого обстрела никто из местных жителей не пострадал.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 11 ноября армия РФ вновь нанесла удар по Украине с помощью ракет и ударных дронов. Силы ПВО вместе с авиацией, мобильными огневыми группами и подразделениями РЭБ отразили воздушное нападение, уничтожив в общей сложности 144 вражеские цели.

Вечером 10 ноября под обстрел попал поселок в Запорожском районе, где пострадали шестеро мирных жителей. Из горящих зданий спасатели успели вытащить двух раненых женщин и передали их медикам для срочной госпитализации.

В тот же вечер россияне запустили волну дронов по Кривому Рогу. В результате массированного налета были разрушены жилые дома и учебные заведения, а часть городских районов осталась без света из-за поврежденных электросетей.