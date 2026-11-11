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Головна Новини дня РФ била дронами і ракетою: сили ППО збили більшість цілей

РФ била дронами і ракетою: сили ППО збили більшість цілей

Ua ru
11 листопада 2026 09:07
Росія атакувала Україну ракетами та дронами 11 листопада: скільки цілей знешкодила ППО 40 бригада тактичної авіації "Привид Києва"
Пілот біля винищувача. Фото: 40 бригада тактичної авіації "Привид Києва"

Російські окупанти у ніч проти 11 листопада атакували Україну дронами та ракетою. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 144 ворожих цілей. Черговий напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Російська атака на Україну 11 листопада

Росія атакувала керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря, 163 ударними дронами типу Shahed, 91 з яких реактивний, "Гербера", S8000 Бандероль/Дань-Т та імітаторами типу "Пародія" із Орла, Курська, Міллерова, Шаталова та тимчасово окупованого Криму.

Атака Росії на Україну 11 листопада
Кількість знищених та подавлених повітряних цілей 11 листопада. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 14 Бандероль/Дань-Т та 130 ворожих БпЛА типу Shahed (72 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!" — йдеться у повідомленні.

Водночас сталися влучання на 17 локаціях, а також падіння уламків на семи.

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Як писали Новини.LIVE, увечері 10 листопада російські окупанти завдали удару по одному із селищ Запорізького району. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей. Двох жінок, які опинилися заблокованими в охоплених вогнем приміщеннях, вдалося врятувати. 

Крім того, Росія масовано атакувала Кривий Ріг дронами. Ворог пошкодив будинки, навчальні заклади та спричинив масштабні знеструмлення.

війна ЗСУ обстріли ППО Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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