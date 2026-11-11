Пилот у истребителя. Фото: 40-я бригада тактической авиации "Призрак Киева"

Российские оккупанты в ночь на 11 ноября атаковали Украину с помощью дронов и ракеты. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 144 вражеских цели. Очередное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Российская атака на Украину 11 ноября

Россия атаковала управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из акватории Черного моря, 163 ударными дронами типа Shahed, 91 из которых реактивные, "Гербера", S8000 Бандероль/Дань-Т и имитаторами типа "Пародия" из Орла, Курска, Миллерова, Шаталова и временно оккупированного Крыма.

Количество уничтоженных и подавленных воздушных целей 11 ноября. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 14 Бандероль/Дань-Т и 130 вражеских БпЛА типа Shahed (72 из них — реактивные), "Гербера", дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!" — говорится в сообщении.

В то же время произошли попадания в 17 точках, а также падение обломков в семи.

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Как писали Новини.LIVE, вечером 10 ноября российские оккупанты нанесли удар по одному из посёлков Запорожского района. В результате обстрела пострадали шесть человек. Двух женщин, оказавшихся заблокированными в охваченных огнем помещениях, удалось спасти.

Кроме того, Россия массированно атаковала Кривой Рог дронами. Враг повредил дома, учебные заведения и вызвал масштабные отключения электроэнергии.