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Главная Новости дня В Кривом Роге произошел блэкаут после ударов со стороны РФ: повреждены дома и школы

В Кривом Роге произошел блэкаут после ударов со стороны РФ: повреждены дома и школы

Ua ru
11 ноября 2026 00:47
Отключение электроэнергии в Кривом Роге 11 ноября — что известно об обстреле
Срочная новость

Во вторник поздно вечером, 10 ноября, россияне подвергли Кривой Рог массированной атаке с использованием дронов. В результате обстрела были повреждены дома и учебные заведения, а также часть города осталась без электричества.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт горсовета Кривого Рога.

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Что известно о блэкауте в Кривом Роге

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале в 22:10 сообщил, что враг массированно атакует город дронами. Целью противника стали объекты критической инфраструктуры.

Уже в ночь на 11 ноября он сообщил, что в Кривом Роге частично пропало электричество и зафиксированы повреждения.

«Город частично без электричества. Водоснабжение и канализацию стабилизируем с помощью генераторов. С теплоснабжением будет сложнее. Есть поврежденные многоквартирные дома, школы и детские сады», — говорится в сообщении.

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Кроме того, «Суспильне» со ссылкой на ДТЭК пишет, что в части Павлограда и Павлоградском, Синельниковском и Петропавловском районах Днепропетровской области тоже отключилось электричество. Причиной назвали локальную аварию в сети.

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Кривой Рог Днепропетровская область обстрелы война в Украине отключения света блэкаут
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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