Последствия обстрелов в Днепропетровской области. Фото: ОВА

В понедельник, 19 октября, российские войска атаковали промышленное предприятие в Кривом Роге Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека. Еще четверо местных жителей получили ранения, среди них 15-летний парень, а на месте удара работают экстренные службы, которые устанавливают масштабы разрушений и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.

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Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: ОВА

Последствия российского удара по Кривому Рогу

По информации главы Днепропетровской ОВА, российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. В результате атаки погибли двое мужчин.

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: ОВА

Сначала сообщалось о двух раненых, однако впоследствии количество пострадавших возросло до четырех.

Среди травмированных — двое мужчин, одна женщина и 15-летний парень. Все четверо находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: ОВА

На месте российского удара работают экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и устанавливают масштабы разрушений на территории промышленного объекта.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в результате массированной российской атаки более 550 тысяч украинских домов остались без электроэнергии. Россия применила 16 баллистических ракет и более 200 беспилотников, повредив более десяти энергетических объектов в 11 областях.

Также Новини.LIVE писал, что в течение 18 октября российские войска атаковали Харьков и еще 17 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 11 человек, среди которых 12-летний мальчик и двухлетняя девочка. В регионе повреждены жилые дома, автомобили, учебное и медицинское учреждения.