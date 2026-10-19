Россия нанесла удар по предприятию в Кривом Роге: есть погибшие
В понедельник, 19 октября, российские войска атаковали промышленное предприятие в Кривом Роге Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека. Еще четверо местных жителей получили ранения, среди них 15-летний парень, а на месте удара работают экстренные службы, которые устанавливают масштабы разрушений и оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.
Последствия российского удара по Кривому Рогу
По информации главы Днепропетровской ОВА, российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. В результате атаки погибли двое мужчин.
Сначала сообщалось о двух раненых, однако впоследствии количество пострадавших возросло до четырех.
Среди травмированных — двое мужчин, одна женщина и 15-летний парень. Все четверо находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте российского удара работают экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и устанавливают масштабы разрушений на территории промышленного объекта.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в результате массированной российской атаки более 550 тысяч украинских домов остались без электроэнергии. Россия применила 16 баллистических ракет и более 200 беспилотников, повредив более десяти энергетических объектов в 11 областях.
Также Новини.LIVE писал, что в течение 18 октября российские войска атаковали Харьков и еще 17 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 11 человек, среди которых 12-летний мальчик и двухлетняя девочка. В регионе повреждены жилые дома, автомобили, учебное и медицинское учреждения.