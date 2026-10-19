Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия нанесла удар по предприятию в Кривом Роге: есть погибшие

Россия нанесла удар по предприятию в Кривом Роге: есть погибшие

Ua ru
19 октября 2026 12:44
Кривой Рог подвергся атаке РФ: двое погибших и четверо раненых ОВА
Последствия обстрелов в Днепропетровской области. Фото: ОВА

В понедельник, 19 октября, российские войска атаковали промышленное предприятие в Кривом Роге Днепропетровской области, в результате чего погибли два человека. Еще четверо местных жителей получили ранения, среди них 15-летний парень, а на месте удара работают экстренные службы, которые устанавливают масштабы разрушений и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.

Реклама
Последствия обстрелов
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: ОВА

Последствия российского удара по Кривому Рогу

По информации главы Днепропетровской ОВА, российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. В результате атаки погибли двое мужчин.

Последствия обстрелов
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: ОВА

Сначала сообщалось о двух раненых, однако впоследствии количество пострадавших возросло до четырех.

Среди травмированных — двое мужчин, одна женщина и 15-летний парень. Все четверо находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Читайте также:
Последствия обстрелов
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: ОВА

На месте российского удара работают экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и устанавливают масштабы разрушений на территории промышленного объекта.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в результате массированной российской атаки более 550 тысяч украинских домов остались без электроэнергии. Россия применила 16 баллистических ракет и более 200 беспилотников, повредив более десяти энергетических объектов в 11 областях.

Также Новини.LIVE писал, что в течение 18 октября российские войска атаковали Харьков и еще 17 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 11 человек, среди которых 12-летний мальчик и двухлетняя девочка. В регионе повреждены жилые дома, автомобили, учебное и медицинское учреждения.

Кривой Рог Днепропетровская область обстрелы война в Украине Днепропетровская ОВА
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации