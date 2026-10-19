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Росія вдарила по підприємству в Кривому Розі: є загиблі

Ua ru
19 жовтня 2026 12:44
Кривий Ріг зазнав атаки РФ 19 жовтня: двоє загиблих та четверо поранених ОВА
Наслідки обстрілів по Дніпропетровщині. Фото: ОВА

У понеділок, 19 жовтня, російські війська атакували промислове підприємство у Кривому Розі Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули двоє людей. Ще четверо місцевих жителів дістали поранення, серед них 15-річний хлопець, а на місці удару працюють екстрені служби, які встановлюють масштаби руйнувань та надають необхідну допомогу постраждалим.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

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Последствия обстрелов
Наслідки обстрілів по Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Наслідки російського удару по Кривому Рогу

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА, російські війська завдали удару по промисловому підприємству в Кривому Розі. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

Последствия обстрелов
Наслідки обстрілів по Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Спочатку повідомлялося про двох поранених, однак згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Серед травмованих — двоє чоловіків, одна жінка та 15-річний хлопець. Усі четверо перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

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Наслідки обстрілів по Дніпропетровщині. Фото: ОВА

На місці російського удару працюють екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та встановлюють масштаби руйнувань на території промислового об'єкта.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок масованої російської атаки понад 550 тисяч українських домівок залишилися без електроенергії. Росія застосувала 16 балістичних ракет і понад 200 безпілотників, пошкодивши понад десять енергетичних об'єктів в 11 областях.

Також Новини.LIVE писав, що протягом 18 жовтня російські війська атакували Харків та ще 17 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, серед яких 12-річний хлопчик і дворічна дівчинка. У регіоні пошкоджено житлові будинки, автомобілі, навчальний та медичний заклади.

Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли війна в Україні Дніпропетровська ОВА
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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