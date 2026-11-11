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Головна Новини дня У Кривому Розі блекаут після ударів РФ: пошкоджено будинки та школи

У Кривому Розі блекаут після ударів РФ: пошкоджено будинки та школи

Ua ru
11 листопада 2026 00:47
Блекаут у Кривому Розі 11 листопада - що відомо про обстріл
Термінова новина

Росіяни у вівторок пізно ввечері, 10 листопада, масовано атакували Кривий Ріг дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, навчальні заклади, а також частина міста знеструмлена.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт міськради Кривого Рогу.

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Що відомо про блекаут у Кривому Розі

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі о 22:10 інформував, що ворог масовано атакує місто дронами. Ціллю противника стали об'єкти критичної інфраструктури.

Вже в ніч проти 11 листопада він повідомив, що у Кривому Розі частково зникло світло та зафіксовано пошкодження.

"Місто частково без електрики. Водну та каналізаційну систему стабілізуємо на генераторах. З теплопостачанням буде важче. Є пошкоджені багатоквартирні будинки, школи та садочки", — йдеться у повідомленні.

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Окрім того, "Суспільне" з посиланням на ДТЕК пише, що у частині Павлограда та Павлоградського, Синельниківського та Петропавлівського районах Дніпропетровської області теж зникло світло. Причиною назвали локальну аварію в мережі.

Новина доповнюється...

Кривий Ріг Дніпропетровська область обстріли війна в Україні відключення світла блекаут
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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