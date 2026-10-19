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Головна Новини дня Росіяни планують виселити понад 500 родин у Маріуполі

Росіяни планують виселити понад 500 родин у Маріуполі

Ua ru
19 жовтня 2026 14:32
Ексклюзив
У Маріуполі ФСБ залучили до виселення мешканців: 500 родин залишаться без дому
Могили в Маріуполі після подій в 2022 році. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Маріуполі російська влада планує масштабне знесення приватних будинків у двох районах міста, через що без житла можуть залишитися щонайменше 511 родин. Йдеться про території поблизу залізничного вокзалу та Слобідки-Гавані, де окупанти хочуть звільнити земельні ділянки під комерційну забудову.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка в ефірі Ранок.LIVE.

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Окупанти планують знести сотні будинків у Маріуполі

За словами Андрющенка, російська окупаційна адміністрація готується до знесення приватного сектору одразу у двох районах Маріуполя. Під загрозою опинилися будинки поблизу залізничного вокзалу та в районі Слобідки-Гавані. Частина цих помешкань уціліла під час бойових дій та облоги міста у 2022 році.

"Це 511 унікальних адрес, тобто щонайменше 511 родин виганяють на вулицю, аби знести або побудувати комерційне іпотечне будівництво", — заявив Андрющенко.

Наразі ці території становлять інтерес для забудовників через вигідне розташування. Обидва райони розташовані неподалік центральної частини Маріуполя та узбережжя Азовського моря.

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За словами керівника Центру вивчення окупації, окупанти прагнуть використати звільнені земельні ділянки для нового житлового будівництва на комерційних умовах.

До тиску на мешканців залучили ФСБ

Місцеві жителі виступають проти запланованого знесення будинків і вже четвертий тиждень намагаються відстояти свої помешкання.

Попри спротив населення, окупаційна адміністрація не відмовляється від своїх планів.

Андрющенко стверджує, що до тиску на власників нерухомості залучили співробітників ФСБ. Таким чином, за його словами, окупаційна влада намагається змусити мешканців погодитися на виселення та звільнення територій для забудовників.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Україна та Росія ведуть переговори щодо евакуації цивільних із тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, до процесу залучені міжнародні партнери, однак остаточного погодження маршруту поки немає. Українська сторона наполягає, щоб людей евакуювали саме на підконтрольну Україні територію.

Також Новини.LIVE писав, що пропагандистку Тетяну Монтян засудили в окупованому Донецьку до 15 років колонії. Підконтрольний РФ суд визнав її винною у шахрайстві та привласненні майна. Сама Монтян назвала справу сфабрикованою та заявила, що вирок винесли заочно.

Маріуполь окупанти окупація війна в Україні виселення
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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