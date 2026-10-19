В Мариуполе ФСБ привлекли к выселению жителей: 500 семей останутся без крова

Могилы в Мариуполе после событий 2022 года. Фото: российские СМИ

Во временно оккупированном Мариуполе российские власти планируют масштабный снос частных домов в двух районах города, из-за чего без жилья могут остаться как минимум 511 семей. Речь идет о территориях вблизи железнодорожного вокзала и Слободки-Гавани, где оккупанты хотят освободить земельные участки под коммерческую застройку.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко в эфире Ранок.LIVE.

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Оккупанты планируют снести сотни домов в Мариуполе

По словам Андрющенко, российская оккупационная администрация готовится к сносу частного сектора сразу в двух районах Мариуполя. Под угрозой оказались дома вблизи железнодорожного вокзала и в районе Слободки-Гавани. Часть этих домов уцелела во время боевых действий и осады города в 2022 году.

"Это 511 уникальных адресов, то есть как минимум 511 семей выгоняют на улицу, чтобы снести дома или построить коммерческое ипотечное жилье", — заявил Андрющенко.

Сейчас эти территории представляют интерес для застройщиков благодаря выгодному расположению. Оба района находятся неподалеку от центральной части Мариуполя и побережья Азовского моря.

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По словам руководителя Центра изучения оккупации, оккупанты стремятся использовать освобожденные земельные участки для нового жилищного строительства на коммерческих условиях.

К давлению на жителей привлекли ФСБ

Местные жители выступают против запланированного сноса домов и уже четвертую неделю пытаются отстоять свое жилье.

Несмотря на сопротивление населения, оккупационная администрация не отказывается от своих планов.

Андрющенко утверждает, что к давлению на владельцев недвижимости привлекли сотрудников ФСБ. Таким образом, по его словам, оккупационные власти пытаются заставить жителей согласиться на выселение и освобождение территорий для застройщиков.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Украина и Россия ведут переговоры об эвакуации гражданских из временно оккупированных Олешек в Херсонской области. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, к процессу привлечены международные партнеры, однако окончательного согласования маршрута пока нет. Украинская сторона настаивает на том, чтобы людей эвакуировали именно на подконтрольную Украине территорию.

Также Новини.LIVE писал, что пропагандистку Татьяну Монтян приговорили в оккупированном Донецке к 15 годам колонии. Подконтрольный РФ суд признал ее виновной в мошенничестве и присвоении имущества. Сама Монтян назвала дело сфабрикованным и заявила, что приговор вынесли заочно.