Проросійську пропагандистку Тетяну Монтян засудили до 1,5 року колонії в Донецьку

Пропагандистка Тетяна Монтян. Фото: росЗМІ

Призначений російськими окупантами Ворошиловський міжрайонний суд у Донецьку засудив 54-річну прокремлівську блогерку та юристку Тетяну Монтян до півтора року колонії загального режиму. Її визнали винною у закликах до "екстремізму". Також їй заборонили адмініструвати сайти протягом двох років.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Новини.LIVE.

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За що засудили Тетяну Монтян

Справу проти Монтян порушили у вересні 2025 року. Приводом стала фраза "охраноту мочити без жодного жалю", яку блогерка виголосила під час стриму в грудні 2022 року.

За версією обвинувачення, ці слова містили заклик до насильства проти соціальної групи, яку Монтян називала "охранотою". Прокурорка посилалася на результати лінгвістичної та психолого-лінгвістичної експертиз. Державне обвинувачення просило призначити блогерці п’ять років колонії-поселення.

Сама Монтян та її прихильники пояснювали, що так вона називала блогерів, які замовчують проблеми на фронті на догоду російській владі. За їхніми словами, під "мочити" йшлося про блокування ботів у коментарях до трансляції.

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Конфлікти з російськими пропагандистами

Після відкриття справи голова "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна заявила, що її організація звернулася до МВС Росії через скарги на нібито дискредитацію армії в публікаціях Монтян.

Блогерку також критикували російський пропагандист Володимир Соловйов і співробітник його каналу Борис Якеменко. Вони звинувачували її у привласненні грошей, зібраних для російських військових. Монтян заперечувала ці звинувачення та заявляла, що її команда публікувала звіти про використання коштів.

Що відомо про Монтян

Тетяна Монтян народилася в Криму та працювала адвокаткою в Україні. У 2015 році її внесли до бази українського сайту "Миротворець" через юридичну допомогу військовим із так званих "ДНР" і "ЛНР".

За даними Служби безпеки України, у 2021 році Монтян переїхала до Росії. У січні 2023 року вона стала колумністкою російського пропагандистського телеканалу RT.

У 2023 році в Україні проти Монтян відкрили кримінальне провадження, яке стосується, зокрема, закликів до повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність держави, колабораційної діяльності та виправдовування російської агресії.

Раніше Новини.LIVE писали, що репера та продюсера Олексія Потапенка, відомого як Потап, внесли до бази "Миротворця" після його інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. У профайлі йдеться про підозри в участі в актах гуманітарної агресії проти України та інформаційно-пропагандистських заходах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 7 вересня YouTube заблокував в Україні 31 канал російських пропагандистів та артистів. Обмеження стосувалися ресурсів, які поширювали російський пропагандистський контент.