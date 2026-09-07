Кіркоров, Доліна, Лепс: YouTube заблокував їхні канали в Україні

Філіп Кіркоров. Фото: росЗМІ

Відеоплатформа YouTube заблокувала на території України 31 канал російських артистів, пропагандистів, підсанкційних осіб та компаній. Серед заблокованих ресурсів — канали Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва, Валерії та інших діячів російської культури, які підтримують агресію РФ проти України.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації, передає Новини.LIVE.

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Які канали заблокували

Основну частину заблокованих ресурсів становлять YouTube-канали російських музикантів та представників культурної сфери, які публічно підтримують політику Кремля, виступають на пропагандистських заходах або перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

Зокрема, доступ в Україні обмежили до каналів:

Філіпа Кіркорова;

Григорія Лепса;

Сергія Лазарєва;

Валерії;

Лариси Доліної;

Ірини Аллегрової;

гурту "Пелагея";

Дениса Майданова;

Юлії Чичеріної;

оперних виконавців Анни Нетребко та Василя Герелла.

Центр протидії дезінформації повідомило, що ці ці артисти підтримували збройну агресію Росії проти України, брали участь у пропагандистських концертах або перебувають під українськими санкціями. Окрім каналів російських виконавців, YouTube заблокував ресурси пропагандистки Тетяни Поп. Також обмеження торкнулися каналів підсанкційних компаній, зокрема "Kaspersky Russia", та колишніх народних депутатів України Євгенія Мураєва і Рената Кузьміна.

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У ЦПД зазначили, що заблоковані ресурси використовувалися для поширення російської пропаганди, глорифікації воєнних злочинців та підтримки збройної агресії РФ проти України. Системна робота з протидії російському інформаційному впливу триває. Мета таких заходів — зменшити присутність російської пропаганди в українському цифровому просторі та обмежити доступ до ресурсів, які поширюють наративи держави-агресора.

Інформація про заблокованих осіб. Фото: ЦПД

Новини.LIVE писали, що тим часом президент Володимир Зеленський підтвердив ураження кількох російських військових та інфраструктурних об’єктів. За його словами, Сили оборони завдали ударів по нафтопереробних заводах у трьох регіонах РФ, знищили об’єкт зберігання ударних безпілотників у Курській області, а також уразили цілі в акваторії Чорного моря.

Новини.LIVE інформували, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко заявив в інтерв’ю, що Росія може вести війну проти України щонайменше два роки. Він також оцінив ситуацію з набором до російської армії. На його думку, система залучення військових за контрактом, яка базується на великих одноразових і регіональних виплатах, значною мірою вже вичерпала свої можливості.