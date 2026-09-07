Киркоров, Долина, Лепс: YouTube заблокировал их каналы в Украине

Филип Киркоров. Фото: российские СМИ

Видеоплатформа YouTube заблокировала на территории Украины 31 канал российских артистов, пропагандистов, лиц и компаний, подпадающих под санкции. Среди заблокированных ресурсов — каналы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии и других деятелей российской культуры, поддерживающих агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает Новини.LIVE.

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Какие каналы заблокировали

Основную часть заблокированных ресурсов составляют YouTube-каналы российских музыкантов и представителей культурной сферы, которые публично поддерживают политику Кремля, выступают на пропагандистских мероприятиях или находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, в Украине ограничили доступ к каналам:

Филиппа Киркорова;

Григория Лепса;

Сергея Лазарева;

Валерии;

Ларисы Долиной;

Ирины Аллегровой;

группы «Пелагея»;

Дениса Майданова;

Юлии Чичериной;

оперных исполнителей Анны Нетребко и Василия Герелла.

Центр противодействия дезинформации сообщил, что эти артисты поддерживали вооруженную агрессию России против Украины, участвовали в пропагандистских концертах или находятся под украинскими санкциями. Помимо каналов российских исполнителей, YouTube заблокировал ресурсы пропагандистки Татьяны Поп. Также ограничения коснулись каналов компаний, подпадающих под санкции, в частности «Kaspersky Russia», а также бывших народных депутатов Украины Евгения Мураева и Рената Кузьмина.

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Информация о заблокированных лицах. Фото: ЦПД

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