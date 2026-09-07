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Главная Новости дня YouTube заблокировал в Украине 31 канал пропагандистов и артистов РФ

YouTube заблокировал в Украине 31 канал пропагандистов и артистов РФ

Ua ru
7 сентября 2026 20:33
Киркоров, Долина, Лепс: YouTube заблокировал их каналы в Украине
Филип Киркоров. Фото: российские СМИ

Видеоплатформа YouTube заблокировала на территории Украины 31 канал российских артистов, пропагандистов, лиц и компаний, подпадающих под санкции. Среди заблокированных ресурсов — каналы Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии и других деятелей российской культуры, поддерживающих агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает Новини.LIVE.

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Какие каналы заблокировали

Основную часть заблокированных ресурсов составляют YouTube-каналы российских музыкантов и представителей культурной сферы, которые публично поддерживают политику Кремля, выступают на пропагандистских мероприятиях или находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, в Украине ограничили доступ к каналам:

  • Филиппа Киркорова;
  • Григория Лепса;
  • Сергея Лазарева;
  • Валерии;
  • Ларисы Долиной;
  • Ирины Аллегровой;
  • группы «Пелагея»;
  • Дениса Майданова;
  • Юлии Чичериной;
  • оперных исполнителей Анны Нетребко и Василия Герелла.

Центр противодействия дезинформации сообщил, что эти артисты поддерживали вооруженную агрессию России против Украины, участвовали в пропагандистских концертах или находятся под украинскими санкциями. Помимо каналов российских исполнителей, YouTube заблокировал ресурсы пропагандистки Татьяны Поп. Также ограничения коснулись каналов компаний, подпадающих под санкции, в частности «Kaspersky Russia», а также бывших народных депутатов Украины Евгения Мураева и Рената Кузьмина.

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В ЦПД отметили, что заблокированные ресурсы использовались для распространения российской пропаганды, героизации военных преступников и поддержки вооруженной агрессии РФ против Украины. Системная работа по противодействию российскому информационному влиянию продолжается. Цель таких мер — уменьшить присутствие российской пропаганды в украинском цифровом пространстве и ограничить доступ к ресурсам, распространяющим нарративы государства-агрессора.

YouTube заблокував в Україні 31 канал російських пропагандистів - фото 1
Информация о заблокированных лицах. Фото: ЦПД

Новини.LIVE сообщали, что тем временем президент Владимир Зеленский подтвердил поражение нескольких российских военных и инфраструктурных объектов. По его словам, Силы обороны нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам в трех регионах РФ, уничтожили объект хранения ударных беспилотников в Курской области, а также поразили цели в акватории Черного моря.

Новини.LIVE писали, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко заявил в интервью, что Россия может вести войну против Украины не менее двух лет. Он также оценил ситуацию с набором в российскую армию. По его мнению, система привлечения военнослужащих по контракту, основанная на крупных единовременных и региональных выплатах, в значительной степени уже исчерпала свои возможности.

война YouTube пропаганда война в Украине Россия
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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