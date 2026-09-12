Чому репер Потап опинився в базі "Миротворця"

Репер Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Українського репера і продюсера Олексія Потапенка, який виступає під псевдонімом Потап, внесли до бази "Миротворця". Причиною стали скандальні заяви артиста в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. Зокрема, Потап, пояснюючи, на якій підставі виїжджав з України під час воєнного стану, фактично зізнався, що прикривався благодійністю.

Про це з посиланням на профайл на сайті "Миротворця" передає Новини.LIVE.

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У чому підозрюють Потапа

У профайлі йдеться про підозру в участі в актах гуманітарної агресії проти України та інформаційно-пропагандистських заходах, метою яких є дестабілізація життя в Україні.

Під час інтерв'ю репер зізнався, що універсальної схеми виїзду за кордон не було. Ціль поїздки залежала від того, яке відомство оформлювало документи. Останнім часом він не приїжджав до України взагалі, тому що втомився від процедур, пов'язаних з оформленням офіційних паперів.

"Дуже складно. Я задовбався, відверто кажучи. Щоразу ти приїжджаєш і одразу думаєш, як звідти виїхати. Лише документально. Ти не хочеш навіть виїжджати звідти, тому що цікаво", — зазначив артист.

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За словами чоловіка, він вирішив залишатися до кордоном заради заробітку. За межами України багато роботи. Здебільшого вона благодійна. Зокрема, йдеться про виступи перед військовими.

Центр "Миротворець" закликав правоохоронців звернути увагу на те, що Олексій Потапенко усвідомлено шкодив національній безпеці України, миру, безпеці людства та міжнародного правопорядку.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на профайл повідомляв, що в базі "Миротворця" опинилася співачка Настя Каменських опинилася в базі "Миротворця". Артистку внесли до переліку людей, які загрожують національній безпеці України. Це сталося після її скандальної заяви про виникнення проблем зі здоров'ям після переходу на спілкування українською.

Також Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Насті Каменських російській журналістці Катерині Гордєєвій писав, що співачка NK вважає, що спілкування українською стало причиною її проблем зі здоров'ям. Під час туру в артистки зник голос і утворилася кіста. Після цього психолог порадила Каменських повернутися до російської мови.