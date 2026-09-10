Настя Каменських потрапила до бази "Миротворця" після скандальну заяву про українську мову

Настя Каменських під час інтерв'ю Катерини Гордєєвої. Фото: кадр із відео

Співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, а також у дуеті з репером Олексієм Потапенком (відомим під псевдонімом Потап, — Ред.) внесли до бази "Миротворця". Це сталося після скандальних заяв артистки про те, що її тіло не сприймало перехід на спілкування українською. За словами Каменських, через українську мову в неї утворилася кіста.

Про це з посиланням на профайл, який оприлюднили на сайті "Миротворця" передає Новини.LIVE.

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Чому Каменських внесли до бази "Миротворця"

У профайлі зазначається, що Каменських є провокатором, брала участь в актах гуманітарної агресії проти України, а також долучилася до інформаційно-пропагандистських заходів, спрямованих на дестабілізацію суспільного життя в Україні.

Центр "Миротворець" закликав правоохоронців розглядати цю публікацію як заяву про те, що Каменських усвідомлено шкодила національній безпеці України, миру, безпеці людства та міжнародного правопорядку.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Насті Каменських російській журналістці Катерині Гордєєвій повідомляв, що співачка NK вважає, що спілкування українською стало причиною її проблем зі здоров'ям. Під час туру в артистки зник голос і утворилася кіста. Після цього психолог порадила Каменських повернутися до російської мови.

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Також Новини.LIVE писав, що ще в липні репер Потап і співачка Настя Каменських в ексклюзивному коментарі головній редакторці Новини.LIVE заявили про роботу над україномовними піснями. За словами Потапа, у новій пісні "Ay, mi amor?" вони використали одразу чотири мови. Українська там теж є.