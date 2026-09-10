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Главная Новости дня Певицу Настю Каменских внесли в базу "Миротворца"

Певицу Настю Каменских внесли в базу "Миротворца"

Ua ru
10 сентября 2026 00:44
Настя Каменских попала в базу "Миротворца" после скандального заявления об украинском языке
Настя Каменских во время интервью Екатерины Гордеевой. Фото: кадр из видео

Певицу Настю Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, а также в дуэте с рэпером Алексеем Потапенко (известным под псевдонимом Потап, — Ред.), внесли в базу "Миротворца". Это произошло после скандальных заявлений артистки о том, что ее организм не перенес переход на общение на украинском языке. По словам Каменских, из-за украинского языка у нее образовалась киста.

Об этом со ссылкой на профайл, опубликованный на сайте "Миротворца", сообщает Новини.LIVE.

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Почему Каменских внесли в базу "Миротворца"

В профайле отмечается, что Каменских является провокатором, участвовала в актах гуманитарной агрессии против Украины, а также присоединялась к информационно-пропагандистским мероприятиям, направленным на дестабилизацию общественной жизни в Украине.

Центр "Миротворец" призвал правоохранительные органы рассматривать эту публикацию как заявление о том, что Каменских сознательно наносила ущерб национальной безопасности Украины, миру, безопасности человечества и международному правопорядку.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на интервью Насти Каменских российской журналистке Екатерине Гордеевой сообщал: певица NK считает, что общение на украинском языке стало причиной ее проблем со здоровьем. Во время тура у артистки пропал голос и образовалась киста. После этого психолог посоветовала Каменских вернуться к русскому языку.

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Также Новини.LIVE писал, что еще в июле рэпер Потап и певица Настя Каменских  в эксклюзивном комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик заявили о работе над украиноязычными песнями. По словам Потапа, в новой песне "Аy, mi amor?" они использовали сразу четыре языка. Украинский там тоже есть.

сайт Миротворец Настя Каменских украинский язык артисты певица
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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