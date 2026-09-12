Почему рэпер Потап оказался в базе «Миротворца»

Рэпер Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Украинского рэпера и продюсера Алексея Потапенко, выступающего под псевдонимом Потап, внесли в базу "Миротворца". Причиной стали скандальные заявления артиста в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой. В частности, Потап, объясняя, на каком основании выезжал из Украины во время военного положения, фактически признался, что прикрывался благотворительностью.

Об этом со ссылкой на профиль на сайте "Миротворца" сообщает Новини.LIVE.

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В чём подозревают Потапа

В профиле говорится о подозрении в участии в актах гуманитарной агрессии против Украины и информационно-пропагандистских мероприятиях, целью которых является дестабилизация жизни в Украине.

Во время интервью рэпер признался, что универсальной схемы выезда за границу не было. Цель поездки зависела от того, какое ведомство оформляло документы. В последнее время он вообще не приезжал в Украину, потому что устал от процедур, связанных с оформлением официальных документов.

"Очень сложно. Я задолбался, откровенно говоря. Каждый раз ты приезжаешь и сразу думаешь, как оттуда уехать. Только с документами. Ты даже не хочешь уезжать оттуда, потому что интересно", — отметил артист.

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По словам мужчины, он решил оставаться за границей ради заработка. За пределами Украины много работы. В основном она благотворительная. В частности, речь идет о выступлениях перед военными.

Центр "Миротворец" призвал правоохранителей обратить внимание на то, что Алексей Потапенко сознательно наносил ущерб национальной безопасности Украины, миру, безопасности человечества и международному правопорядку.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на профиль сообщал, что в базе «Миротворца» оказалась певица Настя Каменских. Артистку внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Это произошло после её скандального заявления о возникновении проблем со здоровьем после перехода на общение на украинском языке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на интервью Насти Каменских российской журналистке Екатерине Гордеевой писало, что певица NK считает, что общение на украинском языке стало причиной ее проблем со здоровьем. Во время тура у артистки пропал голос и образовалась киста. После этого психолог посоветовала Каменских вернуться к русскому языку.