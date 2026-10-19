Пророссийскую пропагандистку Татьяну Монтян приговорили к 1,5 годам колонии в Донецке

Пропагандистка Татьяна Монтян. Фото: российские СМИ

Назначенный российскими оккупантами Ворошиловский межрайонный суд в Донецке приговорил 54-летнюю прокремлевскую блогершу и юристку Татьяну Монтян к полутора годам колонии общего режима. Ее признали виновной в призывах к "экстремизму". Также ей запретили администрировать сайты в течение двух лет.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Новини.LIVE.

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За что осудили Татьяну Монтян

Дело против Монтян возбудили в сентябре 2025 года. Поводом стала фраза "охраноту мочить без всякого сожаления", которую блогер произнесла во время стрима в декабре 2022 года.

По версии обвинения, эти слова содержали призыв к насилию в отношении социальной группы, которую Монтян называла "охраной". Прокурор ссылалась на результаты лингвистической и психолингвистической экспертиз. Государственное обвинение просило назначить блогерше пять лет колонии-поселения.

Сама Монтян и её сторонники объясняли, что так она называла блогеров, которые замалчивают проблемы на фронте в угоду российским властям. По их словам, под "мочить" подразумевалось блокирование ботов в комментариях к трансляции.

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После возбуждения дела председатель "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила, что её организация обратилась в МВД России из-за жалоб на якобы дискредитацию армии в публикациях Монтян.

Блогершу также критиковали российский пропагандист Владимир Соловьеви сотрудник его канала Борис Якеменко. Они обвиняли её в присвоении денег, собранных для российских военных. Монтян опровергала эти обвинения и заявляла, что её команда публиковала отчёты об использовании средств.

Что известно о Монтян

Татьяна Монтян родилась в Крыму и работала адвокатом в Украине. В 2015 году её внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец" за оказание юридической помощи военным из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

По данным Службы безопасности Украины, в 2021 году Монтян переехала в Россию. В январе 2023 года она стала обозревательницей российского пропагандистского телеканала RT.

В 2023 году в Украине против Монтян возбудили уголовное дело, касающееся , в частности, призывов к свержению конституционного строя, посягательства на территориальную целостность государства, коллаборационистской деятельности и оправдания российской агрессии.

Ранее Новини.LIVE писали, что рэпера и продюсера Алексея Потапенко, известного как Потап, внесли в базу "Миротворца" после его интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой. В профиле говорится о подозрениях в участии в актах гуманитарной агрессии против Украины и информационно-пропагандистских мероприятиях.

Также Новини.LIVE сообщали, что 7 сентября YouTube заблокировал в Украине 31 канал российских пропагандистов и артистов. Ограничения коснулись ресурсов, распространявших российский пропагандистский контент.