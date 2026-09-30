У Маріуполі повторно почали роздавати вже розподілені квартири

Зруйонований будинок у Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада

У тимчасово окупованому Маріуполі під час третьої хвилі розподілу "безхазяйної" нерухомості почали повторно роздавати квартири, які вже були розподілені під час попередніх двох хвиль. За повідомленням, почастішали випадки, коли людей намагаються заселити у квартири, де вже проживають інші мешканці.

Про це повідомляє керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Новини.LIVE.

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Нових мешканців намагаються заселити у вже зайняте житло

В одній із таких ситуацій жінка отримала квартиру, однак після цього з’ясувалося, що там уже живе літня мешканка з котами. Окупаційна адміністрація у відповідь на такі випадки обіцяє виселяти людей, яких заселили до квартир раніше.

Повідомлення Андрющенка. Фото: скриншот

Таким чином, повторний розподіл уже виданого житла може стати способом вирішити проблему з нестачею квартир для запланованої видачі. Йдеться про близько 1800 квартир, які, як зазначається, наразі відсутні на обліку.

У повідомленні наголошується, що за такого підходу одні й ті самі квартири можуть розподіляти кілька разів, фактично залишаючи попередніх мешканців без житла.

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