В Мариуполе вновь начали раздавать квартиры, которые уже были распределены

Оккупанты повторно распределяют квартиры: люди оказались под угрозой выселения
Во временно оккупированном Мариуполе в ходе третьей волны распределения"бесхозной" недвижимости начали повторно раздавать квартиры, которые уже были распределены в ходе двух предыдущих волн. Сообщается, что участились случаи, когда людей пытаются заселить в квартиры, где уже проживают другие жильцы.
Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Новини.LIVE.
Новых жильцов пытаются заселить в уже занятое жилье
В одной из таких ситуаций женщина получила квартиру, однако после этого выяснилось, что там уже живет пожилая жительница с котами. Оккупационная администрация в ответ на такие случаи обещает выселять людей, которых заселили в квартиры ранее.
Таким образом, повторное распределение уже выданного жилья может стать способом решить проблему нехватки квартир для запланированной выдачи. Речь идет о примерно 1800 квартирах, которые, как отмечается, в настоящее время отсутствуют на учете.
В сообщении подчеркивается, что при таком подходе одни и те же квартиры могут распределяться несколько раз, фактически оставляя предыдущих жильцов без жилья.
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