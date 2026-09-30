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Оккупанты повторно распределяют квартиры: люди оказались под угрозой выселения

Ua ru
30 сентября 2026 12:11
В Мариуполе вновь начали раздавать квартиры, которые уже были распределены
Разрушенный дом в Мариуполе. Фото: Мариупольский городской совет

Во временно оккупированном Мариуполе в ходе третьей волны распределения"бесхозной" недвижимости начали повторно раздавать квартиры, которые уже были распределены в ходе двух предыдущих волн. Сообщается, что участились случаи, когда людей пытаются заселить в квартиры, где уже проживают другие жильцы.

Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Новини.LIVE.

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Новых жильцов пытаются заселить в уже занятое жилье

В одной из таких ситуаций женщина получила квартиру, однако после этого выяснилось, что там уже живет пожилая жительница с котами. Оккупационная администрация в ответ на такие случаи обещает выселять людей, которых заселили в квартиры ранее.

Оккупанты повторно распределяют квартиры: люди оказались под угрозой выселения - фото 1
Сообщение Андрющенко. Фото: скриншот

Таким образом, повторное распределение уже выданного жилья может стать способом решить проблему нехватки квартир для запланированной выдачи. Речь идет о примерно 1800 квартирах, которые, как отмечается, в настоящее время отсутствуют на учете.

В сообщении подчеркивается, что при таком подходе одни и те же квартиры могут распределяться несколько раз, фактически оставляя предыдущих жильцов без жилья.

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квартиры Мариуполь оккупанты оккупация война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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