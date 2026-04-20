Росіяни атакували Запорізьку область: є поранені

Дим внаслідок атаки РФ на Запорізьку область 20 квітня. Фото: Запорізька ОВА

У понеділок, 20 квітня, російські війська вкотре атакували Запорізьку область. Лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, також є поранені.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Надзвичайники рятують людей під час атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 20 квітня, російські окупанти завдали ударів по Запорізькій області. У регіоні лунали вибухи та виднілися задимлення й пожежі.

Внаслідок атаки РФ загинула щонайменше одна людина. Також відомо про чотирьох поранених. Серед постраждалих — дитина.

"Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю чотири людини отримали травми, в тому числі 10-річна дитина. Усім їм надається необхідна медична допомога.

На жаль, одна людина загинула. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа, пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі", — написав Федоров.

Скриншот повідомлень Федорова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 20 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками. Окупанти випустили по мирних містах понад 140 дронів. На жаль, не минулося без наслідків — є влучання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що вночі 20 квітня росіяни намагалися вбити радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова. Ворожий БпЛА влучив в його будинок. Дім зруйновано, однак "Флеш" живий та без значних поранень.