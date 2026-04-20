Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильЖиттяМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаОлімпіадаLifeСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Росіяни атакували Запорізьку область: є поранені

Росіяни атакували Запорізьку область: є поранені

Ua ru
Дата публікації: 20 квітня 2026 12:15
Дим внаслідок атаки РФ на Запорізьку область 20 квітня. Фото: Запорізька ОВА

У понеділок, 20 квітня, російські війська вкотре атакували Запорізьку область. Лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, також є поранені.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Атака РФ на Запорізьку область 20 квітня
Надзвичайники рятують людей під час атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Атака РФ на Запорізьку область: загинула людина

Сьогодні, 20 квітня, російські окупанти завдали ударів по Запорізькій області. У регіоні лунали вибухи та виднілися задимлення й пожежі.

Внаслідок атаки РФ загинула щонайменше одна людина. Також відомо про чотирьох поранених. Серед постраждалих — дитина.

"Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю чотири людини отримали травми, в тому числі 10-річна дитина. Усім їм надається необхідна медична допомога.

На жаль, одна людина загинула. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя виникла пожежа, пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі", — написав Федоров.

Скриншот повідомлень Федорова/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 20 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками. Окупанти випустили по мирних містах понад 140 дронів. На жаль, не минулося без наслідків — є влучання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що вночі 20 квітня росіяни намагалися вбити радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова. Ворожий БпЛА влучив в його будинок. Дім зруйновано, однак "Флеш" живий та без значних поранень.

Запоріжжя Запорізька область обстріли
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації