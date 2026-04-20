Сергій "Флеш": військова діяльність та робота в Міноборони

Сергій "Флеш" Бескрестнов. Фото: Сергій Флеш/Facebook

У ніч проти 20 квітня російські окупанти намагалися вбити радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, більш відомого як "Флеш". Ворожий безпілотник влучив у стіну його будинку. Наразі "Флеш" перебуває в лікарні.

Новини.LIVE підготували матеріал про Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Сергій "Флеш": біографія та професійний шлях

Сергій Бескрестнов народився 12 грудня 1974 року в Києві. Освіту здобув у військовому інституті зв’язку, де вивчав системи радіо- та телекомунікацій.

Після служби він перейшов у цивільний сектор, працюючи в телекомунікаційній галузі. Займався розвитком мобільного зв’язку, впровадженням технічних рішень і керував відповідними напрямами в компаніях. Цей досвід згодом став основою для його роботи у військовій сфері.

Також Бескрестнов очолює громадську ініціативу, пов’язану з розвитком радіотехнологій, та веде активну експертну діяльність у публічному просторі.

Читайте також:

Михайло Федоров та Сергій Бескрестнов. Фото: Сергій Флеш/Facebook

Діяльність "Флеша" під час повномасштабної війни

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він долучився до оборони України. Зокрема, працював над організацією зв’язку для українських підрозділів і допомагав вирішувати технічні проблеми на місцях.

Згодом його діяльність зосередилась на аналітиці та консультуванні. Він почав системно досліджувати російські військові технології — від засобів зв’язку до безпілотників і систем радіоелектронної боротьби.

Бескрестнов також передає досвід українським військовим, пояснюючи, як працюють ворожі технології та як ефективно їм протидіяти.

Експертиза у сфері БпЛА та робота в Міноборони

"Флеш" став відомим завдяки глибокому аналізу застосування безпілотників у війні. Він активно аналізує використання FPV-дронів.

Він регулярно публікує аналітичні матеріали, які використовують як військові, так і фахівці оборонної сфери.

У 2026 році Сергія Бескрестнова призначили радником міністра оборони України. На цій посаді він займається розвитком напрямів, пов’язаних із сучасними засобами ведення війни.

Сергій "Флеш" також відомий як технічний блогер і комунікатор. Він активно пояснює складні технологічні процеси простою мовою, що зробило його популярним серед широкої аудиторії.

Його оцінки часто використовують медіа, а сам він став одним із найбільш впізнаваних експертів у темі військових технологій в Україні.

Новини.LIVE інформували, що вночі 20 квітня російські війська намагалися вбити Сергія Бескрестнова, відомого як "Флеш". Дрон влучив у стіну його будинку. За словами самого Бескрестнова, будівлю зруйновано, однак він вижив і нині перебуває в лікарні.

Новини.LIVE також повідомляли, що у ніч проти 20 квітня російські війська атакували Україну більш ніж 140 дронами. У низці регіонів та міст лунали потужні вибухи. Зафіксовано влучання та пожежі.