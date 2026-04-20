Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильЖиттяМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаОлімпіадаLifeСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сергій "Флеш": військова діяльність та робота в Міноборони

Сергій "Флеш": військова діяльність та робота в Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 20 квітня 2026 12:51
Сергій "Флеш" Бескрестнов. Фото: Сергій Флеш/Facebook

У ніч проти 20 квітня російські окупанти намагалися вбити радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, більш відомого як "Флеш". Ворожий безпілотник влучив у стіну його будинку. Наразі "Флеш" перебуває в лікарні.

Новини.LIVE підготували матеріал про Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Сергій "Флеш": біографія та професійний шлях

Сергій Бескрестнов народився 12 грудня 1974 року в Києві. Освіту здобув у військовому інституті зв’язку, де вивчав системи радіо- та телекомунікацій.

Після служби він перейшов у цивільний сектор, працюючи в телекомунікаційній галузі. Займався розвитком мобільного зв’язку, впровадженням технічних рішень і керував відповідними напрямами в компаніях. Цей досвід згодом став основою для його роботи у військовій сфері.

Також Бескрестнов очолює громадську ініціативу, пов’язану з розвитком радіотехнологій, та веде активну експертну діяльність у публічному просторі.

Михайло Федоров та Сергій  Бескрестнов. Фото: Сергій Флеш/Facebook

Діяльність "Флеша" під час повномасштабної війни

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році він долучився до оборони України. Зокрема, працював над організацією зв’язку для українських підрозділів і допомагав вирішувати технічні проблеми на місцях.

Згодом його діяльність зосередилась на аналітиці та консультуванні. Він почав системно досліджувати російські військові технології — від засобів зв’язку до безпілотників і систем радіоелектронної боротьби.

Бескрестнов також передає досвід українським військовим, пояснюючи, як працюють ворожі технології та як ефективно їм протидіяти.

Експертиза у сфері БпЛА та робота в Міноборони

"Флеш" став відомим завдяки глибокому аналізу застосування безпілотників у війні. Він активно аналізує використання FPV-дронів.

Він регулярно публікує аналітичні матеріали, які використовують як військові, так і фахівці оборонної сфери.

У 2026 році Сергія Бескрестнова призначили радником міністра оборони України. На цій посаді він займається розвитком напрямів, пов’язаних із сучасними засобами ведення війни.

Сергій "Флеш" також відомий як технічний блогер і комунікатор. Він активно пояснює складні технологічні процеси простою мовою, що зробило його популярним серед широкої аудиторії.

Його оцінки часто використовують медіа, а сам він став одним із найбільш впізнаваних експертів у темі військових технологій в Україні.

Новини.LIVE інформували, що вночі 20 квітня російські війська намагалися вбити Сергія Бескрестнова, відомого як "Флеш". Дрон влучив у стіну його будинку. За словами самого Бескрестнова, будівлю зруйновано, однак він вижив і нині перебуває в лікарні.

Новини.LIVE також повідомляли, що у ніч проти 20 квітня російські війська атакували Україну більш ніж 140 дронами. У низці регіонів та міст лунали потужні вибухи. Зафіксовано влучання та пожежі.

Міноборони замах війна в Україні
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації